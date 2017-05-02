مشاركة ارباح جوجل ادسنس مع موقع كَلِمة بنسبة 80%

كابن اصغر لموقع نجوم مصرية، قررت ادارة موقع كلمة طرح نظام مشاركة ارباح ادسنس على الموقع وبنسبة مشاركة غير مسبوقة وهي ٨٠٪ وذلك ان صح تسميتها “مشاركة” حيث ان الآن ولاول مرة على المواقع العربية، كما يتيح موقع كلمة مشاركة الارباح ايضا لمن لا يمتلكون حساب جوجل ادسنس وذلك عبر نظام القنوات المخصصة، ويمكن طلبها مجانا لكل الكتاب المحترفين والحصول على ١٠٠٪ من ارباح القناه الخاصه بك دون اخذ نسب، وهو ايضا النظام المتاح على نجوم مصرية.

يعتمد العمل في موقع كلمة فقط على المواضيع التي تهم العالم العربي ويبحق عنها الزائر مع محاولة نقل جميع زوايا الخبر وتغطيته بشكل كامل، وكذلك المقالات الخدمية والمعلوماتية الاخبارية، وللانضمام لفريق العمل فقط يجب ان يكون لديك خبرة ودراية بكتابة المواضيع البحثية وعمل محتوى متميز وكبير ثم راسل مدير الموقع مباشرة: Abdelrahman Ellithy.

لماذا مشاركة ارباح ادسنس على موقع كلمة؟

١- الموقع في اخبار جوجل

٢- النسبة لمشاركة ارباح ادسنس ٨٠٪ لك.

٣- فرصتك للحصول على عضوية في مجلة نجوم مصرية

٤- ارشفة مميزة للمواضيع

٥- يمكن الربح بدون وجود حساب ادسنس (التواصل مع المدير Abdelrahman Ellithy)

٦-يمكن العمل بحساب ادسنس واحد لاكثر من عضوية ومعرفة كل عضو لارباحه بدقة متناهية. (بنظام القنوات المخصصة)

٧- اعلانات الموقع ١٠٠٪ اعلانات ادسنس فقط لتحقيق افضل نسب نقر

٨- اماكن اعلانات والوان احترافيه لتحقيق افضل ربح

٩- يمكن لاي كاتب ان يكون ادمن في صفحة الفيس بوك الرسمية كَلِمة لنشر مواضيعه

للحصول على عضوية :

١- اذا كان لديك حساب ادسنس عادي او قناه من حساب ادسنس عادي ارجو مراسلتي Abdelrahman Ellithy على الفيس بوك وارسال الايميل والاسم ثنائي الخاص بك فقط ليتم عمل العضوية.

٢- اذا لم يكن لديك حساب ادسنس عادي ولا قناة من حساب ادسنس عادي تواصل مع عبد الرحمن الليثي Abdelrahman Ellithy

ما هي علاقة مشاركة ارباح جوجل ادسنس في موقع نجوم مصرية وموقع كلمة؟

موقع كلمة هو الابن الاصغر لموقع نجوم مصرية، ويعمل تحت نفس الادارة، والموقع في اخبار جوجل أيضا بحمد الله، وليكون ساحة اختبار لافضل الكتاب لتاهيلهم للكتابه في مجلة نجوم مصرية.

والله الموفق والمستعان.