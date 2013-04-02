اجور مقدمى برامج التوك شو “عمرو أديب-محمود سعد-وائل الأبراشى-محمود الخطيب-لميس الحديدى-منى الشاذلى-عمرو الليثى-خيرىرمضان-معتز الدمرداش”

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اليوم نستعرض معكم أجور مقدمى برامج التوك شو الاكثر شهرة فى مصر “عمرو أديب-محمود سعد-وائل الأبراشى-محمود الخطيب-لميس الحديدى-منى الشاذلى-عمرو الليثى-خيرىرمضان-معتز الدمرداش”

اجر عمرو أديب ببرنامج القاهرة اليوم

راتب الإعلامي عمرو أديب مائة وعشرون ألف دولار شهريًا علاوة على نسبة من الإعلانات والاشتراكات

اجر محمود سعد ببرنامجه بقناة النهار

راتبه السنوي ستة ملايين جنيه في قناة النهار ونسبة من الإعلانات

اجر معتز الدمرداش ببرنامج مصر الجديدة على قناة الحياة

يتقاضى راتبًا قدره أربعة ملايين ونصف المليون جنيه

اجر محمود الخطيب ببرنامج عشرة على عشرة

سبعة ملايين جنيه

اجر لميس الحديدى على cbc

راتب يتجاوز الستة ملايين جنيه ونسبة من الإعلانات

راتب خيرى رمضان على cbc

يتقاضى راتبًا قدره ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه

راتب وائل الأبراشى ببرنامج العاشرة مساءآ

خمسة ملايين جنيه

اجر منى الشاذلى ببرنامج جملة مفيدة

أجرها عشرة ملايين جنيه سنويًا

أجر عمرو الليثى ببرنامج 90 دقيقة

أربعة ملايين ونصف المليون جنيه سنويًا