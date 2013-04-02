اجور مقدمى برامج التوك شو “عمرو أديب-محمود سعد-وائل الأبراشى-محمود الخطيب-لميس الحديدى-منى الشاذلى-عمرو الليثى-خيرىرمضان-معتز الدمرداش”

اليوم نستعرض معكم أجور مقدمى برامج التوك شو الاكثر شهرة فى مصر “عمرو أديب-محمود سعد-وائل الأبراشى-محمود الخطيب-لميس الحديدى-منى الشاذلى-عمرو الليثى-خيرىرمضان-معتز الدمرداش”
اجر عمرو أديب ببرنامج القاهرة اليوم
راتب الإعلامي عمرو أديب مائة وعشرون ألف دولار شهريًا علاوة على نسبة من الإعلانات والاشتراكات
اجر محمود سعد ببرنامجه بقناة النهار
راتبه السنوي ستة ملايين جنيه في قناة النهار ونسبة من الإعلانات
اجر معتز الدمرداش ببرنامج مصر الجديدة على قناة الحياة
يتقاضى راتبًا قدره أربعة ملايين ونصف المليون جنيه
اجر محمود الخطيب ببرنامج عشرة على عشرة
سبعة ملايين جنيه
اجر لميس الحديدى على cbc
راتب يتجاوز الستة ملايين جنيه ونسبة من الإعلانات
راتب خيرى رمضان على cbc
يتقاضى راتبًا قدره ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه
راتب وائل الأبراشى ببرنامج العاشرة مساءآ
خمسة ملايين جنيه
اجر منى الشاذلى ببرنامج جملة مفيدة
أجرها عشرة ملايين جنيه سنويًا
أجر عمرو الليثى ببرنامج 90 دقيقة
أربعة ملايين ونصف المليون جنيه سنويًا
فين بقى العدالة الاجتماعية ناس تاخد الف جنيه فى الشهروناس تاخد ملايين وتسكن القصور لو الدولة تفرض عليهم ضرائب تصرفها على الفقراء كانت البلد تتغيير
حسبي الله ونعم الوكيل
ياريت يتبرعوا للفقراء بجزء من اجرهم على شان يبقى فية عدالة اجتماعية
لو اللي بيدفع لهم المبالغ دي تعبان فيها كان عرف قيمتهالو قانا 20 حلقه في الشهر بمتوسط نصف مليون جنيه يبقي الحلقه ب 25000 جنيه الدقيقه لو الحلقه ساعه بأكثر من 400 جنيه في الدقيقه الواحده العبد لله كالع ع المعاش مدير عام قبل المعاش 2500 جنيه في الشهر مؤهل عالي ودراسات عليا و37 سنه خدمه في الحكومه وبعد المعاش الان معاشي 1000 جنيه في الشهر وعمار يامصر
ده رزقهم ربنا كتبهلهم هما واللى بيدهم احرار بطلوا نفسنا
وعموما كل ده مش حقيقى لان اللى يعرف اجرهم الاصلى هما وصاحب القناة