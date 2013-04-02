اجور مقدمى برامج التوك شو “عمرو أديب-محمود سعد-وائل الأبراشى-محمود الخطيب-لميس الحديدى-منى الشاذلى-عمرو الليثى-خيرىرمضان-معتز الدمرداش”

wer3_310135535
كَتَب: آخِر تَحْدِيث: .

اليوم نستعرض معكم أجور مقدمى برامج التوك شو الاكثر شهرة فى مصر  “عمرو أديب-محمود سعد-وائل الأبراشى-محمود الخطيب-لميس الحديدى-منى الشاذلى-عمرو الليثى-خيرىرمضان-معتز الدمرداش”

اجر عمرو أديب ببرنامج القاهرة اليوم

راتب الإعلامي عمرو أديب مائة وعشرون ألف دولار شهريًا علاوة على نسبة من الإعلانات والاشتراكات

اجر محمود سعد ببرنامجه بقناة النهار

راتبه السنوي ستة ملايين جنيه في قناة النهار ونسبة من الإعلانات

اجر معتز الدمرداش ببرنامج مصر الجديدة على قناة الحياة

يتقاضى راتبًا قدره أربعة ملايين ونصف المليون جنيه

اجر محمود الخطيب ببرنامج عشرة على عشرة

سبعة ملايين جنيه

اجر لميس الحديدى على cbc

راتب يتجاوز الستة ملايين جنيه ونسبة من الإعلانات

راتب خيرى رمضان على cbc

يتقاضى راتبًا قدره ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه

راتب وائل الأبراشى ببرنامج العاشرة مساءآ

خمسة ملايين جنيه

اجر منى الشاذلى ببرنامج جملة مفيدة

أجرها عشرة ملايين جنيه سنويًا

أجر عمرو الليثى ببرنامج 90 دقيقة

أربعة ملايين ونصف المليون جنيه سنويًا

wer3_310135535

 

التعليقات

  1. فين بقى العدالة الاجتماعية ناس تاخد الف جنيه فى الشهروناس تاخد ملايين وتسكن القصور لو الدولة تفرض عليهم ضرائب تصرفها على الفقراء كانت البلد تتغيير

    رد

  4. لو اللي بيدفع لهم المبالغ دي تعبان فيها كان عرف قيمتهالو قانا 20 حلقه في الشهر بمتوسط نصف مليون جنيه يبقي الحلقه ب 25000 جنيه الدقيقه لو الحلقه ساعه بأكثر من 400 جنيه في الدقيقه الواحده العبد لله كالع ع المعاش مدير عام قبل المعاش 2500 جنيه في الشهر مؤهل عالي ودراسات عليا و37 سنه خدمه في الحكومه وبعد المعاش الان معاشي 1000 جنيه في الشهر وعمار يامصر

    رد

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.