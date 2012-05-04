أجمل واحلى صور نانسي عجرم مع بناتها ميلا وايلا …

في ظهور نانسي عجرم وكأنها طفلة تلعب مع ابنتيها ….. قامت الفنانة بنشر صورها معهن على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتظهر فالصور مع ابنتها الكبرى ميلا (3سنوات) و الصغرى ايلا (سنة واحدة) …. شاهد الصور