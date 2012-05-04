الرئيسيةأخبار الفن أجمل واحلى صور نانسي عجرم مع بناتها ميلا وايلا … 5-jpg_145508 كَتَب: princess.moon آخِر تَحْدِيث: 5 مايو 2012.في ظهور نانسي عجرم وكأنها طفلة تلعب مع ابنتيها ….. قامت الفنانة بنشر صورها معهن على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتظهر فالصور مع ابنتها الكبرى ميلا (3سنوات) و الصغرى ايلا (سنة واحدة) …. شاهد الصور مع بناتها ميلا وايلا ميلا ابنتها الكبرى ايلا ابنتها الصغرى
انا ولاهى مشفت الحلاوة دى بس انا حسة النانسى عجرم بتحب ميلا اكتر من ايلا حد يجوبنى يا جماعة على الحلاة دى انا بقول لاى حد من المحلة الكبرى حد يعرف زيت بينعم الشعر ولو عرف يقولى على اسمة وبكام ومنين وشكرا
ميلا وايلا احلى اطفال شفتهم فى حياتى نفسى ابوسها ويخرابي على ميلا وايلا يا خرابى على حلوتهم
ماشاء الله تبارك الله يارب يكون افضل بنات 💘