ملف كامل عن الاسماء الحقيقية للفنانين وديانتهم ومؤهلاتهم الدراسية .. ستجد مفاجأت صادمة تخيل ما هى !!

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يعرف الكثيرون من محبى الفنانين العديد والعديد من اعمالهم الفنية المختلفة والتى قاموا بتقديمها خلال مسيرتهم الفنية ولكن يبقى لدى الكثيرون ما هو الجانب المظلم من حياة الفنان فعلى الرغم من كون اغلب الفنانين متعارف عليهم من خلال اسمائهم الا ان الغالبية العظمى من بينهم اسمائهم غير حقيقية بل هى اسماء للشهرة فقط وكذلك الامر بالنسبة لمؤهلاتهم التعليمية فيخفى على غالبية الجمهور معرفة اغلب المؤهلات الدراسية التى حل عليها مشاهير الفن والغناء ليس فى مصر فقط بل والعالم العربى لهذا قمنا باعداد تلك القائمة والملف الشاكل لاغلب اسماء الفنانين الحقيقة وايضا مؤهلاتهم الدراسية

أسمـــاء بعض الفنــانـيـن وهم

:

الاسم الحقيقي اسم الشهرة

صافيناز مصطفى قدري بوسي

بولا محمد شفيق ناديه لطفي

حنان حسين محمد حنان ترك

غنيمه حبيب خليل مديحه يسري

محمد فاروق فهيم الفشاوي فاروق الفشاوي

نجاة علي حسن الجداوي رجاء الجداوي

سيده امين احمد حنان شوقي

نهاد وديع حداد فيروز

سيفين محمد نسيم يسرا

ايمان الزابيث طوروس سيركسيان

عبد الحليم شبانه عبد الحليم حافظ

محمد حسين فهمي محمود حسين فهمي

أمنية مصطفى جمال ميمي جمال

ثريا يوسف عطا الله ثناء جميل

جمالات عبد العال الحو هدى سلطان

رسمية أحمد ابراهيم خيرية أحمد

زينب مصطفى نصر زيزي مصطفي

سحر الجداوي رمضان لمياء الجداوي

سرفيناز مصطفى قدري بوسي

سلوى محمد مرسي سلوى خطاب

سوزان أحمد بدرالدين سوسن بدر

سهير محمد عبد السلام نوح سهير رمزي

شرويت مصطفى فهمي ليلى طاهر

أحمد سيد أحمد الوزير حمدي الوزير

عبد الرحيم كمال عبده كمال أبو ريه

عبد الغفور محمد عبد الجواد أشرف عبد الغفور

عبد المعطي محمد الموجي نجاح الموجي

فاروق فلوكس……فاروق توفيق صالح

عمرو عبد الباسط دياب…عمرو دياب

نيللى كريم.واسمها نيللى محمد عطا الله

منى زكى واسمها منى محمد على زكى

احمد حلمى واسمه احمد محمد حلمى عواد

احمد عز واسمه احمد عز الدين على عزت

«ام كلثوم» والحقيقي «فاطمة ابراهيم البلتاجي»

«شادية» والحقيقي فاطمة احمد كمال شاكر»

«ماجدة» والحقيقي «عفاف علي كامل الصباحي»

«مديحة يسري» واسمها الحقيقي «غنيمة حبيب خليل»

«ليلى مراد» والحقيقي «كريسيان زكي مراد»

«زيزي البدراوي»، والحقيقي«فدوى جميل عبدالله»

«عمر الشريف» والحقيقي «ميشيل شلهوب»

«عبدالحليم حافظ» والحقيقي «علي شبانه»

«وديع الصافي» والحقيقي«وديع فرنسيس»

«صبــاح»والحقيقي«جانيت فغالي» او جانو كما كانوا يدلعونها

«فيروز»والحقيقي«نهاد حداد»

«عاصي الحلاني»والحقيقي«محمد الحلاني»

«وائل كفوري»والحقيقي«ميشال كفوري»

«رجاء الجداوي» والحقيقي.. «نجاة حسن الجداوي»

«خيرية أحمد» والحقيقي «رسمية أحمد ابراهيم»

«سعاد حسين» والحقيقي.. «سعدية حسني محمد»

«سناء جميل» والحقيقي.. «ثريا يوسف عطالله»

«ناهد شريف» والحقيقي «سميحة زكي النيال»

«ليلى طاهر» والحقيقي«شيرويت مصطفى فهمي»

«أحمد رمزي» والحقيقي «رمزي بيومي»

«كريمة مختار» والحقيقي «عطيات محمد عبدالخالق»

«هدى سلطان» والحقيقي.. «جمالات عبدالعال الحو»

«تحية كاريوكا» والحقيقي «عبلة محمد كريم»

«شريفة فاضل» والحقيقي.. «فوقية محمود ندا»

«نجوى فؤاد» والحقيقي «عواطف محمد عجمي»

«يسرا» والحقيقي «سيفين محمد حافظ سليم»

«فريدة سيف النصر» والحقيقي «علوية جلال سيف»

«ايمان» والحقيقي «ليزا طوروس سركيسيان»

«يوسف داوود» والحقيقي «يوسف جرجس صليب»

«وحيد سيف» والحقيقي.. «مصطفى سيد أحمد سيف»

«لبلبة» والحقيقي.. «نيوتشكا مانوك كوبليان» ـ وهي مصرية من اصول ارمنية

«نجلاء فتحي» والحقيقي.. «فاطمة الزهراء حسين أحمد فتحي»

«شهيرة» والحقيقي.. «عائشة محمد حمدي»

«هياتم» والحقيقي «سهير حسن مرزوق»

«نور الشريف» والحقيقي.. «محمد جابر عبدالله»

«بوسي» والحقيقي.. «صافيناز مصطفى محمد قدري»

«نورا» والحقيقي.. «فكرية مصطفى محمد قدري»

«سوسن بدر» والحقيقي «سوزان احد بدرالدين»

«مادلين طبر» ـ وهي لبنانية الاصل واسمها الحقيقي«مدلان رامز جرجس طبر»

«أنوشكا» ـ واسمها قصته قصة ـ فهو.. «فرتانوش حارييس سليم»!!

ماريا …..ماريا نلبديان

مروى …. مروى قرانوح

دينا حايك …..كوليت بو جرجس

ايوان … محمد البعاصيري

سامو زين ….اسامة الابرص

رضا ….. علي رضا

فلة الجزائرية ……فلة العبابسة

رويدا عطية …..عبيدة عطية

سميرة توفيق ….سميرة كريمونا

وديع الصافي…… وديع فرنسيس

حكيم …….عبد الصمدكامل

الشاب جيلاني ….حسين جيلاني

ذكرى ….ذكرىحمد الدالي

مادونا ….مادونا عرنيطة

عمر الشريف …..ميشيل شلهوب

عبد الحليم حافظ …..عبد الحليم شبانة

ام كلثوم …..فاطمة ابراهيم

الممثلة يسرا …..نفين

الممثلة ماجدة ….عفاف

شادية ….فتوش

بوسي …..صافينار

وليد توفيق …وليد توتنجي

كاظم الساهر …كاظم عبد الجبارالسامراني

عاصي الحلاني ….محمد حيلاني

ميسم نحاس … كارولين نحاس

رامي عياش …رامي ابو عياش

علاء زلزلي….علي زلزلي

مايا نصري …مايا الاسمر

فضل شاكر … فضل شمندر

اليسا … اليسا خوري

وائل كفوري ….ميشال كفوري

وبالنسبة للمؤهلات العلمية والشهادات الدراسية…

أما أسماء الفنانين الذين أنهوا المرحلة المتوسطة فقط من دراستهم فهم كالتالي:

فاتن حمامة

ماجدة

مديحة يسري

هند رستم

مريم فخرالدين

شريفة فاضل

هدى سلطان

أحمد عدوية

نجلاء فتحي

خيرية أحمد

هياتم

نادية الجندي

سهير زكي

زيزي البدراوي

نجوى فؤاد

.. يسرا

وأسماء الفنانين الذين اجتازوا اختبارات الثانوية العامة ولم يكملوا المرحلة الجامعية فهم:

نيللي

حنان شوقي

وفاء عامر

صابرين

منة شلبي

نبيلة عبيد

حسن حسني

رجاء الجداوي

صلاح عبدالله

وهناك من يحمل «دبلوم فني متوسط» وهم:

عمرو دياب

محمد سعد «اللمــــبي»

وائل نور

يوسف منصور

وفاء مكي

سيد زيان

والان ديانات بعض الفنانين…

هذي ديانات بعض الفنانين والفنانات اردت ان تتعرف على ديانات الفنانين اللي تحبهم…

جورج وسوف -مسيحي

راغب علامه -درزي

فضل شاكر -مسلم

نوال الزغبي – مسلمة

هيفا وهبي – مسلمه

وائل كفوري – مسيحي

مجد القاسم – درزي

جوانا ملاح – مسلمه

رامي عياش – مسلم

اليسا – مسيحيه

نانسي عجرم – مسيحيه

عاصي الحلاني – مسلم

نجوى كرم – مسيحيه

اصاله نصري – مسلمه

يوري مرقدي – مسيحي

ديانا حداد – مسلمه

وليد توفيق – مسلم

ملحم بركات – مسيحي

الين خلف – مسيحيه

امل حجازي – مسلمه

زين العمر”طوني حتشيتي” – مسيحي

مايا نصري – مسيحيه

فارس كرم – مسيحي

سوزان تميم – مسلمه

ريدا بطرس – مسيحيه

عمر الشريف مسلــم(و كان مسيحي)

عامر منيب – مسلــم( و كان مسيحي)

سامو زين – مسلم

ماجده الرومي – مسيحيه

معين شريف – مسلم

فريد الاطرش – درزي

اسمهان – درزيه

جوليا بطرس – مسيحيه

وديع الصافي – مسيحي

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ملاحظــــــــــــــه :

الـــدروز (اي الطوائف هم؟؟)

فرقة باطنية تؤلِّه الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله، أخذت جل عقائدها عن الإسماعيلية، وهي تنتسب إلى نشتكين الدرزي. نشأت في مصر لكنها لم تلبث أن هاجرت إلى الشام. عقائدها خليط من عدة أديان وأفكار، كما أنها تؤمن بسرية أفكارها، فلا تنشرها على الناس، ولا تعلمها حتى لأبنائها إلا إذا بلغوا سن الأربعين