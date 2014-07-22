للاول مره صور الطفله الجميله جنا مع عائلتها الصغيره .. تشبه ولدها كثيرا فعلا!!

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ظهرت فى الكثير من الاعمال الفنيه عرفت بخفه ظلها وابتساماتها والافهات والمواقف التى تخلقها بين فريق العمل التى تعمل بيه سواء كان مسلسل او فيلم سنيمائى انها الطفله والفنانه الصغيره والجميله جنا . اطلق عليها الكثير من الشائعات قال البعض انها بالتاكيد ابنه فنان او فنانه حتى تكون بهذه القدرات الفنيه وهى لاتزال فى سن صغيره والبعض ارفق اسمها باسم الفنانه نرمين الفقى وقالو انها ابنه الفنانه نرمين الفقى ولكن هى ليست ابنتها بل كان كل هذا تكهونات من جمهور الوسط الفنى الكبير وبسبب شهرتها التى اطلقت سريعا واصبحت من اكثر الاطفال فى السينا المصريه الان شهره نفصح لكم ولاول مره صوره عائليه للاسره الطفله الجميله جنا وهيا تتوسط ولديها المهندس عمرو نصرت وزوجته الدكتوره منار عبد الحميد والتقطت هذه الصوره اثناء احتفالهم بعيد ميلاد جنا بعد فيلم سامى اكسيد الكربون التى هى كانت بطلته مع الفنان هانى رمزى