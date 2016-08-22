بالصور رجل الاعمال أحمد الهواري يسخر من محمد رمضان من داخل طائرتة الخاصة تعرف على التفاصيل

كَتَب: .



بعد واقعة نشر الفنان محمد رمضان صور له بجوار السيارتين الأغلى في العالم وهما من طراز رولز رويس و لامبرجيني في يوم واحد قام العديد من النشطاء والفنانين بمهاجمته نتيجة الصور الاستفزازية للشعب المصري في ظل ازمات اقتصادية طاحنة يمر بها أبناء الشعب المصري وتم مهاجمتة من طائفة كبيرة من الفنانين في حين أن قله فط هم من ساندوه ووقفوا بجوارة ورأو ان ما يفعله هو حرية شخصية مادام السيارات هي من ماله الخاص ولم ياخذها من غير حق .

ومن ثم قام بعد ذلك بنشر مجموعة صور له من داخلة منزله الفخم ” الفيلا الخاصة به ” في محاوله منه لرد قاس على كافة من أنتقدوه بنشر صوره من داخل الفيلا شديدة الفخامة ووسط كل تلك الأحداث فوجئ الفنان محمد رمضان بأن رجل الأعمال المصري ” أحمد الهواري ” رئيس مجلس أتحاد الأعمال في الصين ” ومالك قناة فضائية بأسم ” شاينا عرب ” بنشر صوره من داخل طائرة هليكوبتر خاصة به وقام بتوجية رسالة للفنان محمد رمضان وسنعرضها على حضراتكم الان .