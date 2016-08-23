رامز جلال ينشر فيديو يكشف فيه عن أصعب اللحظات وأكثرها رعبا في برنامجه «رامز بيلعب بالنار» لم تنشر من قبل

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بعد النجاح الساحق الذي حققه الفنان “رامز جلال” في شهر رمضان السابق من خلال برنامجه “رامز بيلعب بالنار” ونال إعجاب عدد كبير من المشاهدين على الرغم من الإنتقادات الكثيرة التي نالت من البرنامج إلا أن رامز أثبت أنه النجم الأول في برامج المقالب في الشرق الأوسط والفنان الوحيد الذ ي أوقع الكثير من النجوم المصرية والعربية التي كانت من الصعب أن تقع في مثل هذة البرامج.

كفنان اللبناني راغب علامة والفنان التونسي صابر الرباعي والفنانة المحبوبة سميرة سعيد والفنان المصري أمير كرارة والفنان عمرو يوسف والفنانة نيرمين الفقي بالإضافة إلى عدد من الفنانين الذين سبق وشاركوا معه في سنوات سابقة .

واليوم أحب الفنان رامز جلال أن يشارك جمهوره بنشر فيديو من كواليس تصوير برنامج “رامز بيلعب بالنار” ويوضح مقطع الفيديو كيفية الإستعادات التي قام بها فريق العمل كما أظهر عدد من الفريق الذين لم يظهروا في مشاهدة البرنامج كما ظهر في الفيديو أصعب لحظات رعب للضيوف ومشاهد لم يتم بثها ُناء عرض الحلقات.