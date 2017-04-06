بالصور: ابن الفنان الراحل “خالد صالح” الممثل الشاب والذي شارك في مسلسل “30” يوم

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ابن الفنان خالد صالح، من منا لا يعرف الفنان الكبير الراحل خالد صالح، كانت البداية لدخول الفنان خالد صالح الفن عن طريق مسرح الجامعة وكان في هذا الوقت لا يتفرغ تماما للفن بل كانت لة أعمال تجارية أخري ، ولكنة منذ مطلع عام ال2000 وتفرغ تماما للتمثيل وكان عمرة في ذلك الوقت ستة وثلاثون عاما، وتألق كثيرا وكانت من أهم أفلامة تيتو، وعلي مستوي المسلسلات مسلسل سلطان الغرام عام 2008، كان المعروف علي الفنان خالد صالح بحبة للخير وزيارته للجمعيات الخيرية باستمرار، توفي الفنان في سنة الخمسون بعد أن قام بإجراء عملية جراحية في القلب 2014.

الصور الخاصة بابن الفنان خالد صالح:

يسعي الكثير من المتابعين لمعرفة أبناء وبنات الفنانين، لذلك نقدم لكم الصور الخاصة بأحمد خالد صالح، كان أول ظهور له في السينما في مسلسل ثلاثون يوما، حيث كان دورة في هذا الفيلم أن يقوم بتجسيد شخصية أخ الفنان “آسر ياسين”.

حيث كانت الصداقة بينة وبين الفنان محمد رمضان هي السبب الأكثر في تشجعية لدخول عالم الفن.