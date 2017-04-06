بالصور: ابن الفنان الراحل “عبد الله محمود” ممثل مشهور وشارك في مسلسل “الأسطورة”

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عبد الله محمود، من منا لا يعرف الفنان عبد الله محمود رحمة الله علية، بدأ مشوارة الفني ولكن كانت البداية الموفقة له في مسلسل البوسطجي كان ذلك في عام 1974، وله كثير من الأعمال الفنية من مسلسلات وأفلام ومسرحيات، توفي الفنان عبد الله محمود في عام 2005 بعد صراع كبير مع المرض الخبيث.

ابن الفنان الراحل عبد الله محمود:

منذ بداية مشوار الفني وهو كان مطربا، ولكن بعد ذلك اتجة إلي التمثيل، كانت أحدث أعمالة الفنية مشاركتة مع الفنان محمد رمضان في مسلسل الأسطورة، أيضا شارك في العديد من الأفلام الأخري أهمهم، كبارية، صرخة نملة.

حاز الفنان أحمد عبد الله علي شهرة كبيرة خاصة بعد مشاركته في مسلسل الأسطورة والذي حقق نجاح كبير في رمضان الماضي، لة أيضا بعد الاعمال الفنية التلفزيونية الأخري كاحنا الطلبة، الحارة، فالفنان أحمد عبد الله متزوج من ملكة جمال سوريا “سارة نخلة” ولقد تزوجها عام 2015 بعد قصة حب كبيرة.