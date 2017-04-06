المهنة السابقة لبعض الفنانين قبل الوصول لأضواء الشهرة

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بعض الفنانين قبل وصولهم إلي أضواء الشهر كانوا لديهم بعض المهن الأخري، ويسعي محبي الفنانين إلي معرفة كافة التفاصيل حول حياة الفنانين قبل الشهرة وكيف وصلوا إلي أضواء الشهرة، فالبعض منهم واجهة الصعوبات حتي استطاع الوصول إلي الوسط الفني ومنهم من وصل بسهولة.

تامر حسني:

من منا لا يعرف الفنان والمغني تامر حسني والذي لقب بنجم الجيل، له العديد من الأفلام وكان أشهرهم عمرو وسلمي، وله العديد من الأغاني، يبلغ من العمر 39 عاما وكانت مهنتة السابقة قبل دخولة الوسط الفني “عامل بنزينة”.

كاظم الساهر:

كاظم الشاهر المطرب المشهور يحمل الجنسيتين القطرية والكندية أيضا، يبلغ من العمر 59 عاما، حاز علي العديد من التكريمات وله الكثير من ألبوماته التي يعشقها جماهيرة، وكانت مهنتة السابقة قبل دخولة الفن “بائع آيس كريم”.

وائل كفوري:

وائل كفوري يبلغ من العمر 42 عاما، لقب بعديد من الألقاب كان أبرزهم العندليب الطائر، وكانت مهنتة السابقة قبل أن يدخل الوسط الفني “حلاق”.

هيفاء وهبي:

مهنتها قبل دخولها الوسط الفني بائعة في محل مجوهرات.

داليا البحيري:

قبل أن تدخل الوسط الفني كانت تعمل مرشدة سياحية.