بالصور: الزوج السابق للفنانة “لبلبة” وهو ممثل مشهور في الوسط الفني

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الفنانة الكبيرة والمشهورة لبلبة التي ظهرت في العديد من الأفلام والمسلسلات والتي يظن البعض بأن هذا اسمها الحقيقي ولكن اسمها الحقيقي “نينوشكا مانوج كوباليان”، حيث أنها تنتمي لأسرة أرمنية من أصول سورية، كان من أشهر المسلسلات التي شاركت فيها هو صاحب السعادة ومأمون وشركاة مع الزعيم عادل إمام، لها أيضا العديد من الأفلام الممتعة كان من بين أشهر تلك الأفلام هو فيلم وش إجرام والتي كان تجسد دور والدة الفنان محمد هنيدي.

الزوج السابق للفنانة لبلبة:

في عام 1969 تزوجت الفنانة الكبيرة لبلبة من الفنان الكبير “حسن يوسف”، ولكن لم تستمر علاقتهم طويلا وانفصلوا عن بعض، بعد ذلك تفرغت إلي التمثيل.

كان أول فيلم شاركت فية فيلم حبيبيتي سوسو كان ذلك علي يد الكاتب أبو السعود ثم بعد ذلك استطاعت أن تكشف مواهبها وتفرض اسمها في الوسط الفني وكان من أكثر أسباب شهرتها هيا مشاركتها مع الزعيم الكبير عادل إمام وقامت بتجسيد دور الأم وحصلت علي العديد من الجوائز.