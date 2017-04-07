بالصور: أبناء الفنان الراحل “وحيد سيف” وهم من الوسط الفني

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من منا لا يعرف الفنان الكبير الراحل وحيد سيف، له العديد من الأفلام والمسلسلات أيضا، كانت من أشهر أعمالة الفنية مشاركتة مع الفنان هاني رمزي في فلم أبو العربي، وشارك أيضا مع النجم تامر حسني في فيلم سيد العاطفي، حيث تألق خاصة في الأدوار الكوميدية، وتوفي عام 2013 عند سن ال73 عاما.

ابن الفنان وحيد سيف:

لقد تزوج الفنان وحيد سيف ثلاثة مرات، كانت من بينهم الفنانة ألفت سكر، حيث أنجب منها أشرف سيف وناصر سيف وهم من الوسط الفني.

ناصر سيف الابن الثاني لوحيد سيف، والذي يبلغ من العمر خمسون عاما، شارك في عدة مسلسلات كان أشهرهم مسلسل رأفت الهجان، ولة ثلاثة أفلام، أما عن الفنان أشرف سيف، فهو يبلغ من العمر أربعة وأربعون عاما ومتزوج من الفنانة لمياء الجداوي.

زوجة الفنان وحيد سيف:

لقد تزوج الفنان وحيد سيف ثلاثة مرات كان من بينهم الفنانة ألفت سكر، ألفت سكر قامت بالمشاركة في عدة أفلام من بينهم، الباشا تلميذ، رامي الاعتصامي وغيرها من الأعمال الفنية الكثيرة وهيا تبلغ من العمر أربعة وسبعون عاما.