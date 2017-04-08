بالصور: سيارة نجل الفنان “سعد الصغير” والتي أُثارت غضب الجمهور

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سعد الصغير، المغني الشعبي المشهور، أيضا قام بالتمثيل في عدة أفلام، كانت بداية شهرتة عن طريق أغنية “هتجوز”، وأثار غضب الجمهور عندما قرر الترشح للرئاسة عام 2012 وقد صرح بأنه لا يفهم في شئون السياسة ولكنة علي حد قولة بأنة سيراعي مصالح الشعب ولكن الجمهور انتقدة انتقادا شديدا في ذلك الوقت، شارك في العديد من الأفلام كان من بينهم لخمة رأس مع النجم أشرف عبد الباقي، وغيرها من الأفلام الأخري، كقصة الحي الشعبي، شارع الهرم، عليا الطرب بالثلاثة وغيرها.

صور سيارة نجل الفنان سعد الصغير:

علي طريقة النجم محمد رمضان وأيضا سمية الخشاب، قام نجل الفنان سعد الصغير وهو لاعب كرة في الدوري المصري بنشر صورة له وهو داخل سيارتة الباهظة الثمن، الأمر الذي أثار غضب جمهورة ونال العديد من الانتقادات عبر موقع التواصل الاجتماعي.



حيث نشر هذه الصور عبر حسابة الخاص في “اسنتجرام”، وكانت مواصفة السياراة الخاصة بة كالتالي، طراز فورد موستنج 2014، ويصل سعرها تقريبا بعد إضافة الجمارك إلي 715 الف جنية.