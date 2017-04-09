الفنانة “حورية فرغلي” تكشف عن الفيلم الذي كان سببا في فسخ خطوبتها من نجل وزير سابق

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حوريلة فرغلي، الممثلة المصرية التي ولدت في الإمارات، تبلغ من العمر أربعون عاما، شاركت في العديد من الأعمال الفنية، وشاركت في تسعة مسلسلات و 12 فيلم، حازت الفنانة حورية فرغلي علي لقب ملكة جمال مصر وكان ذلك في عام 2002، وكانت البداية لها في التمثيل كانت من عام 2010.

الفيلم الذي كان سببا في فسخ خطوبتها من نجل وزير:

كان من ضمن الأفلام التي شاركت فيها الفنانة حورية فرغلي فيلم كلمني شكرا، صرحت الفنانة حورية فرغلي في برنامج كل يوم مع الإعلامي الكبير عمرو أديب علي أن خطيبها السابق قرر فسخ خطوبتهما عند افتتاح فيلم “كلمني شكرا”، قائلة علي حد تعبيرها أن هذا الفيلم هو السبب في فسخ خطوبتهما.

الإعلامي شريف مدكور يوضح حقيقة تشبية حورية فرغلي بمايكل جاكسون:

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي بأن الإعلامي قد أساء إلي الفنانة حورية فرغلي عبر تصريحات خاصة بة وقام بتشبيهها بمايكل جاسكون، ولكن سرعان ما نفي شريف مدكور، وأن ما نشر ليس عبر صفحتة الرسمية.