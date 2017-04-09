الفنان “سمير صبري” يوضح سبب إخفائة لزوجتة الإنجليزية وابنة عن وسائل الإعلام

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من منا لا يعرف الفنان الكبير سمير صبري، يبلغ من العمر 69 عاما وهذا عمرة الحقيقي الذي كشف عنة ، شارك في العديد من الأفلام وكانت بداية حياتة في الإذاعة الإنجليزية، ومن ثم انتقل إلي الوسط الفني، شارك أيضا في العديد من المسلسلات كان أشهرهم مسلسل حضرة المتهم أبي، قضية رأي عام.

سبب إخفائة لزوجتة الإنجليزية وابنة:

تزوج الفنان سمير صبري من زوجتة الأنحليزية والتي تدعي مورين ونجلة الذي يدعي حسن، ويؤكد أنه لم يخفهم عن وسائل الإعلام متعمدا ذلك ولكن لم يقم أحد بالاستفسار عن زوجتة ونجلة.

سمير صبري يوضح حقيقة العلاقة بينة وبين سماح أنور:

صرح الفنان سمير صبري بأنه منذ عشرون عاما كان يوجد نية للزواج وارتباطة بالفنانة سماح أنور ولكن علي حد تعبيرة بأنه انسحب من هذه العلاقة بسبب فارق السن بينهم، ثم وجهت لة رغدة شلهوب عن أفضل ممثلة قام بتقبيلها وكانت إجابتة بأنه قام بتقبيل العديد من الفنانات ولكن كانت أفضل تقبيلة وأنة استمتع بذلك مع ميرفت أمين.