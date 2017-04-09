بالصور: أزواج الفنانة “حنان ترك”، زوجها الأول مات مقتولا في جريمة هزت عرش القاهرة

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حنان ترك الممثلة المصرية التي تبلغ من العمر 42 عاما، كانت في بداية مسيرتها قبل دخولها عالم الفن كانت راقصة بالية ولكن بعد ذلك اتجهت إلي الفن، شاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات ومن ضمن أهم المسلسلات التي قد شاركت فيهم مسلسل سارة، أولاد الشوارع، وقامت بعمل مشاريع إضافية بجانب الفن وذلك بعد أن ارتدت الحجاب.

أزواج الفنانة حنان ترك:

الزوج الأول:

تزوجت الفنانة حنان ترك للمرة الأولي من رجل الأعمال الشهير أيمن السويدي وكان ذلك لمدة شهر فقط ثم انفصلا بعد ذلك نتيجة لبعض الخلافات بينهم، بعد ذلك تزوج من الفنانة ذكري وقام بقتلها عن طريق إطلاق النار عليها ثم قتل نفسة بعد ذلك.

الزوج الثاني:

أيضا لم تستمر العلاقة في زواجها للمرة الثانية، وقد تزوجت رجل الأعمال المصري الذي يدعي خالد خطاب، وأنجب منها ولدين هم آدم ويوسف، ولكن حدثت بعض الخلافات أيضا وانتهت العلاقة بينهم.

الزوج الثالث:

لم تعلن الفنانة حنان ترك عن اسم زوجها الثالث ولكنة كان رجل أعمال سعودي الجنسية وأنجب منها طفلا واحدا واسمة محمد.

الزوج الرابع:

كان زواجها للمرة الرابعة من نصيب محمود مالك، شقيق رجل الأعمال حسن مالك، وانجب منها بنتين مريم ومني، وبذلك فهي تمتلك خمسة أبناء وقرارها في اعتزال الفن لتربيتهم..