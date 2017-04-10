زبيدة ثروت: أسطورة كرة القدم طاردني ورفضت الزواج منه، والعلاقة التي تربط بينها وبين مي عز الدين

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زبيدة ثروت، والتي حازت علي لقب أجمل عيون في السينما المصرية، وأيضا قطة السينما العربية، شاركت في العديد من الأفلام واستمرت في العمل الفني لمدة تسعة وعشرون عاما، وتوفت العام الماضي 2016 عن عمر يناهز 76 سنة.

تصريحات من الفنانة زبيدة ثروت:

صرحت الفنانة زبيدة ثروت بأن لاعب الكورة الغني عن التعريف والذي يعتبر من أساطيرة كورة القدم بيلية بأنه كان يرغب في الزواج منها علي حد قولها، وفي وقت ما كان يقيم في نفس الفندق الذي كانت تقيم فية كانت في ذلك الوقت ذاهبة إلي الكويت، كان في ذلك الوقت يرحب بية الناس بالبورد ومن ثم خلع الطوق الورد المحاط بعنقة ومنحة لها.

كما أكدت علي أنها عشقت الفنان الكبير الراحل عبد الحليم حافظ وتقدم أيضا عبد الحليم حافظ للزواج منها ولكن والدها رفض في ذلك الوقت وكانت وصيتة بعد موتها أن تدفن بجانب جثمان عبد الحليم حافظ.

العلاقة التي تربط الفنانة مي عز الدين بزبيدة ثروت:

صرحت الفنانة مي عز دين بأنها تكون حفيدة زبيدة ثروت وهو أمر لا يعرفة الكثير من الجمهور.

المرض الذي كان سببا في موتها:

توفت الفنانة زبيدة ثروت وذلك بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة، فهي كانت تدخن بكثرة ولم تستطع الاقلاع عن التدخين حتي بعد مرضها، وكانت وصيتها الأخيرة أن تدفن بجوار جثمان عبد الحليم حافظ.