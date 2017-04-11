بالصور: شقيق الفنان الراحل “رشدي أباظة”، ووصية رشدي أباظة التي لم يتم التعرف علي الهدف منها حتي الآن

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رشدي أباظة الفنان الراحل المشهور، قدم العديد من الأعمال الفنية الرائعة، كان فيلم المليونيرة الصغيرة أول عمل فني قام بالمشاركة فية ولكنة ابتعد عند التمثيل فترة بعد ذلك ولكنة عاد مرة أخري وقام بالمشاركة في عدة أفلام آخري، تزوج الفنان الراحل رشدي أباظة خمسة مرات كان من بينهم الفنانة صباح وسامية جمال وتحية كاريوكا.

شقيق الفنان رشدي أباظة:

فكري أباظة شقيق الفنان رشدي أباظة، ساعدة رشدي ليدخل إلي عالم الفن، قدم العديد من الأفلام كان من أهم تلك الأعمال التي قام بالمشاركة فيها، أيام السادات، محمود المصري، سري للغاية، حيث كانت بداية دخولة في الوسط الفني عن طريق مشاركتة في فيلم البنات لازم تتجوز كان ذلك في عام 1973، وتوفي عن عمر يناهز ال54 عاما.

وصية الفنان رشدي أباظة:

وهذه هي وصية الفنان الراحل رشدي أباظة والتي حتي الآن لم يتم التعرف إلي الهدف من وراء تلك الوصية الغريبة والتي لم يعرف سرها غير عامل الاكسسوارات الذي قام بتقديم بعض الأفلام معة “عم دنجل”.