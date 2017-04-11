بالصور: الفنانة المشهورة والدة الفنانة “سوسن بدر”

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نفرتيتي السينما المصرية اللقب الذي أطلق علي الفنانة سوسن بدر، كان السبب وراء إطلاق هذا اللقب عليها هو تميزها بملامح مصرية وفرعونية، شاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات وقامت بتقديم أروع الأعمال الفنية بالإضافة إلي المسرحيات التي قامت بالمشاركة فيها، تبلغ سوسن بدر من العمر60 عاما، واسمها الحقيقي هو سوزان أحمد بدر، قدرت عدد المسرحيات التي شاركت فيها مسرحتين تقريبا، والعديد من الأفلام والمسلسلات، كان من أشهر الأفلام التي قامت بالمشاركة فيها فيلم “سلام يا صحبي” مع الزعيم عادل إمام والفنان الكبير الراحل سعيد صالح.

والدة الفنانة سوسن بدر:

الممثلة المصرية الشهيرة التي قامت بالمشاركة في العديد من الأفلام القديمة بداية من السبعينات وحتي الثمانينات، عرفها الجمهور ونالت الشهرة عندما قامت بالمشاركة في مسرحية ريا وسكينة وقامت بتقديم دور الخالة آمونة، هيا الفنانة آمال سالم، بعدها اعتزلت الوسط الفني وتوفت في عام 2010.

أزواج الممثلة سوسن بدر:

كشفت الفنانة سوسن بدر عن بعض التصريحات عنها، وكان من ضمنها بأن قد تزوجت سبعة مرات.



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