بالصور: سيارة الفنانة “هيفاء وهبي” التي أشعلت موقع التواصل الاجتماعي

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هيفاء وهبي الممثلة المشهور والمغنية أيضا والتي تبلغ من العمر 41 عاما، قامت بالمشاركة في ثلاثة أفلام وهم:بحر النجوم، دكان شحاتة، حلاوة روح، وعن المسلسلات التي قامت بالمشاركة فيها قامت أيضا بالمشاركة في ثلاثة مسلسلات وهم كلام علي ورق، مولد وصاحبة غايب، مريم ولها العديد من الألبومات، كانت بدايتها لطريق الشهر عن طريق أغنية “بوس الواوا” والتي أثارت الجدل كبيرا ومن هنا كانت هذه البداية لشهرتها.

سيارة الفنانة هيفاء وهبي:

حيث نشرت الفنانة هيفاء وهبي الأسبوع الماضي صورة واحدة ليها وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي سناب شات كما علقت علي الصورة with my girls أي مع بناتي.

السيارتين التي قامت بالتصوير معهم ونشرها علي موقع التواصل الاجتماعي فيراري 458 ItaliaK، والأخري فيراري 360.

مواصفات وإمكانيات السيارتين:

وكانت إمكانيات السيارتين التي قامت هيفاء وهبي بالتصوير معهم كالتالي.

لم تكن هيفاء وهبي هي الفنانة الأولي التي نشرت صورها مع سياراتها علي موقع التواصل الاجتماعي، النجم محمد رمضان أيضا قام بنشر صورة وكذلك نجل الفنان سعد الصغير.