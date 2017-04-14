التفاصيل الكاملة حول حجم ثروة الفنان الراحل سيد زيدان

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سيد زيدان الفنان الذي أبدع في الأدوار التي قام بالمشاركة فيها وترك بصمة كبيرة في الوسط الفني لا أحد يستطيع أن ينكرها، سيد زيدان من مواليد 1943، كان مشوارة قبل أن يدخل الوسط الفني كان يدرس بهندسة الطائرات ثم بعد ذلك عمل بالقوات الجوية المصرية، ومن ثم انتقل إلي الوسط الفني، شارك في العديد من الأعمال الفنية، وتوفي في الثالث عشر من ابريل عام 2016 وذلك عن عمر يناهز 72 سنة بعد الصراح الكبير مع المرض.

حجم ثروة سيد زيدان:

في فترة الصراع الشديد مع المرض الذي عاني منة الفنان الراحل سيد زيدان حدثت بعض الخلافات الكثيرة بين أبنائة علي ثروة الفنان سيد زيدان، الأمر الذي جعل ثلاثة من بناته وهما سامية وإيمان وحنان بسرعة رفع دعوة ضد شقيقيهما محمد وداليا بغرض الخوف علي ثروة والدهما، ولكن الحكومة رفضت هذه الدعوة وتم الحكم فيها بعدم الاختصاص، عند ذلك الوقت تم التعرف علي حجم ثروة الفنان سيد زيدان بالكامل.



كانت هذه هي ثروة الفنان سيد زيدان وفق ما تم إعلانة.