الفنان “أحمد سعيد عبد الغني” يوضح السبب الحقيقي لاعتذاره عن مشاركتة في سلسال الدم الجزء الرابع

كَتَب: .



أحمد سعيد عبد الغني ابن الممثل الكبير سعيد عبد الغني، قام بالمشاركة في العديد من الأدوار ولكن أبرز ما اشتهر بة هي أدوار الشر واتقن في تمثيلها، نشأ في أسرة فنية فخالتة تكون الفنانة زهرة العلا، أحدث أعمالة الفنية هو مشاركتة في مسلسل سلسال الدم ولكنه توقف عند الجزء الثالث والذي حقق نجاحا كبيرا، وفي تصريح خاص قد وضح السبب الذي جعلة يعتذر عن مشاركتة في الجزء الرابع والتي سنقوم بتوضحيها كما صرح.

سبب اعتذاره عن مشاركتة في مسلسل سلسال الدم الجزء الرابع:

علي لسان الفنان أحمد عبد الغني بأن الجزء الثالث قد حقق نجاحا كبيرا مقارنة بالجزء الأول والجزء الثاني ولكنة قد اكتفي من الشخصية التي يقوم بتجسيدها “حمدان”، كما صرح بأن الجزء المقبل سيكون 60 جلقة وسيأخذ منة وقت لا يقل عن سنة كما أنه منذ مشاركتة في مسلسل سلسال الدم وهو لم يقوم بعمل أي فني بجانبة وهو السبب الذي جعلة يبعد عن الدراما لمدة أربع سنوات تقريبا.