معلومات جديدة عن الفنانة الراحلة “ناهد شريف” أبرزها زواجها سرا من كمال الشناوي

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ناهد شريف الفنانة الراحلة المشهورة، اسمها الحقيقي سميحي زكي، شاركت في العديد من الأعمال الفنية، كما وصفها بعض الجمهور بأنها تقدم الأدوار الجريئة والبعض الأخر انتقدها بسبب أدوار الإغراء التي قدمتها في أفلامها، المخرج حسين حلمي المهندس هو الذي أكتشفها ثم تزوجت منة بعد ذلك وكان هو الزوج الأول لها، توفت في عام 1981 وذلك عن عمر يناهز ال 39 عاما بعد صراح استمر لفترة طويلة مع سرطان الثدي.

معلومات عن الفنانة ناهد شريف:

تزوجت الفنانة الراحلة ناهد شريف ثلاثة مرات، كانت المرة الأولي المخرج حسين حلمي المهندس، والزوج الثاني زواجها سرا من الفنان الراحل المشهور كمال الشناوي، وأخيرا تزوجت من الفنان اللبناني إدوار جرجيان وأنجب منها بنت “لينا”.

وكشفت الفنانة ناهد شريف بأن زواجها سرا من الفنان كمال الشناوي نتيجة لظروف زواجة وأنه كان يحبها ولا يريد أن ينفصلا عن بعض، ولكن بعد فترة انفصلا عن بعض، حذرها البعض من زواجها من إدوارد جرجيان حيث أنه كان مقامر، وأيضا أنه مخالف لدينها، ولكنها تزوجتة وأنجب منها وكل بقي علي دينة.