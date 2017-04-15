معلومات عن الفنانة الراحلة “نجوي سالم” أبرزها دخلت مستشفي الأمراض النفسية

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نجوي سالم الممثلة المصرية من مواليد عام 1925، عندما دخلت الوسط الفني اشتهرت باسم “نينات”، والدها لبناني الجنسية ووالدتها يهودية الجنسية، وكانت في ذلك الوقت تعتقد اعتقادات خاطئة بأن هناك شخص ما يريد أن يقتلها بسبب أنها يهودية الأصل، عندما دخلت الوسط الفني كان أول عمل فني شاركت فية مسرحية استني.

سبب دخولها مستشفي الأمراض النفسية:

كان دخولها مستشفي الأمراض النفسية بسبب الاعتقادات التي كانت تدار في ذهنها بأن هناك شخص ما يريد قتلها وكان ذلك بسبب أنها يهودية الأصل، ولكنها أسلمت بعد ذلك.

تزوجت الفنانة نجوي سالم من الباردوي وكان ذلك عام 1970، هي التي قامت بطلب الزواج منة وكان ذلك نتيجة لمساندته لها بعد موت والدتها، وكان الزواج عرفيا، ظلت متزوجة من البارودي لمدة 17 عاما وبينهما قصة حب كبيرة، وبعد أن توفت ظهر علية أثار الحزن التي جعلتة يكشف كل شيء ولكنة لم يؤكد السبب الرئيسي الذي جعل زواجهما سرا، ولكن أكد انه كان بناء علي رغبة الفنانة نجوي سالم.