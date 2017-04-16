أزواج الفنانة الراحلة “سعاد حسني” وتعرف علي وصيتها

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سعاد حسني الممثلة والمغنية المشهورة، حازت علي لقب سندريلا الشاشة العربية، وشاركت بالعديد من الاعمال الفنية واستمرت في الوسط الفني لمدة ثلاثون عاما تقريبا، كانت بداية ظهورها علي شاشة السينما في مسرحية هاملت وبعدها قامت بالمشاركة في العديد من الأفلام.

أزواج الفنانة سعاد حسني:

يذكر أن الفنانة الراحلة سعاد حسني قد تزوجت خمس مرات، أول زواج لها كان عرفيا من الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، الذي أكد هذا الجواد هو الصحفي مفيد فوزي مؤكد أنه يمتلك من المستندات ما يثبت ذلك ولكنه لا يريد أن يتطرق إلي نوعية هذه القضايا ولكن بعد ذلك أكدت عائلتها علي هذا الزواج العرفي.

استمر زواجها هي والفنان عبد الحليم حافظ تقريبا ستة سنوات وبعد ذلك انفصلا، بعدها تزوجت من المصور صلاح كريم وذلك لمدة عامين فقط، وبعد ان انفصلا تزوجت من علي بدرخان واستمر الزواج لمدة احد عشر عاما، بعد ذلك تزوجت من ابن الفنانة ليلي مراد وانفصلا بعد بضع شهور فقط، وأخيرا كان ماهر عواد والتي قد توفت وهي مازالت علي ذمتة.

سبب وفاتها:

توفت نتيجة سقوطها من شرفة شقة وذلك من الدور السادس كان ذلك وهي في لندن عام 2001، ومازال أمر فاتها امرا محيرا حتي الآن وقد أثار الوقت في ذلك الوقت.

وصيتها:

وكانت هذه هي وصيتها قبل وفاتها



