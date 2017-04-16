بالصور: شاهد أول ظهور لابنة الفنان “أحمد الفيشاوي” بعد قراراه بعدم الانفاق عليها بالخارج

كَتَب: .



أحمد الفيشاوي الممثل والمعني راب، نشأ وسط عائلة فنية لها قيمة كبيرة في الوسط الفني، فهو ابن الفنان الكبير فاروق الفيشاوي ووالدتة الفنانة الكبيرة سمية الألفي، كأن أول ظهور لة علي شاشة السينما المصرية مع الفنانة الكبيرة فاتن حمامة وكان ذلك في مسلسل وجة القمر، وكان من أشهر الأفلام الذي شارك فيها هو فيلم الحاسة السابعة حيث كان هو البطل في هذا الفيلم.

ابنة الفنانة أحمد الفيشاوي:

يعلم أغلبنا عن الدعوة القضائية التي قامت زوجة الفنان أحمد الفيشاوي برفعها علية وذلك بعد أن رفض أن ينفق علي ابنتة والتي تدعي لينا لتستكمل تعليمها وهي في الخارج، ظل فترة طويلة لا يتواصل معاها وكان لكل هذه العوامل أثر كبير في تغيير حالتها النفسية للأسوء.

كان لوالدتها دور كبير في أن تخرج ابنتها من هذه الحالة النفسية السئية التي تمر بها فسافرت معها إلي رحلة في فرنسا وتساندها بكل ما تملك حتي تستطيع إخراجها من الحالة التي تمر بها وبالفعل استطاعت ذلك من خلال الصور التي قامت بنشرها مع ابنتها والتي تدل علي سعادتها مع والدتها.