بالصور: الفنانة حلا شيحة بالحجاب مع زوجها الكندي

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حلا شيحة الممثلة المصرية من مواليد عام 1979 وهي تبلغ من العمر 38 عاما، ظهرت في العديد من المسلسلات والأفلام، كان أول ظهور لها في شاشة السينما المصرية مع الفنان الكبير حسين فهمي في مسلسل كلمات، وبعدها شاركت في العديد من الأعمال الفنية أبرز تلك الأعمال التي شاركت فيها فيلم اللمبي، والذي حقق نجاح غير مسبوق مقارنة بالأفلام التي شاركت فيها.

حياتها:

كان الزواج الأول لها من هاني عادل، ولكن لم يستمر هذا الزواج لفترة طويلة وسرعان ما انفصلا، بعدها تزوجت من شخص كندي بعد أن دخل في الإسلام وعنما تزوجتة قد أعلنت اعتزالها عن الوسط الفني نهائيا وتحجبت وارتدت النقاب، بعد ذلك اتجهت للعمل في الدعوة الإسلامية.

كان زوجها الحالي كندي الجنسية قد اعتنق الدين الإسلامي قبل أن يتزوح حلا شيحة ببضع سنوات، وقد شاركت مع الفنان الراجل عامر منيب وهي ترتدي الحجاب كان ذلك في فيلم كامل الأوصاف، وتميزت الفنانة حلا شيحة في الأدوار التي ظهرت فيها، وهي حاليا تقيم مع زوجها في مدينة الإسكندرية.