بالصور:تعرف علي شكل أطفال فيلم “الداده دودي” الآن

كَتَب: .



فيلم الداده دودي، صنف هذا الفيلم تبع الأفلام الكوميدية والذي تم نشرة علي شاشات السينما المصرية عام 2008، وكانت البطلة الفنانة المشهورة ياسمين عبد العزيز، كانت قصة الفيلم تدور ببساطة حول قصة فتاة كانت تقوم بسرقة الهواتف ولكنها فجأة تورطت في جريمة قتل وهربت بعد ذلك، وهي هاربة استعان بها آب لكي تقوم بتربية أطفاله بعد وفاة زوجتة، فقبلت بذلك ولكن الأطفال في كل وقت كان يدبرون لها المقالب بصفة مستمرة حتي استطاعت أن تكتسب حبهم ويكونوا أصدقاء لها، كان الآب هو صلاح عبد الله، والفتاة ياسمين عبد العزيز.

صور الأطفال:

كرم وكريم:



لوجي السوسة:



كالعادة بعد نجاح أي قصة فيلم يظهر المنتقدين بشكل كبير في أحدث الفيلم ويذكرون أن هذا الفيلم قصتة مقتبسة من رواية والبعض الآخر انتقدة بأنه مأخوذ من قصة فيلم أمريكي ولكن كان رد الفنانة ياسمين عبد العزيز علي كل هذه الانتقادات بأن هذا الطبيعي بعد نجاح أي فيلم ولم تهتم لأي من هذه الانتقادات.