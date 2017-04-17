بالصور: تعرف علي ابني أيمن زيدان في مسلسل “يوميات جميل وهناء” بعد 20 عام

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يوميات جميل وهناء المسلسل السوري والذي صنف لمسلسلات الكوميدية، كان العرض الأول لة عام 1997 وكان يتكون من أربعون حلقة وكل حلقة خمسة وأربعون دقيقة، ولم يكتفوا بجزء واحد بل قاموا بتصوير جزء أخر وذلك كان عام 2001، حقق هذا المسلسل نجاحا كبيرا عندما تم عرضة.

قصة المسلسل باختصار:

كانت قصة الفيمل تدور كالآتي، أن هناك رجل كان يظن أن زوجتة لا تغير علية لذلك لجأ إلي بعض الطرق لكي يثير إغاراتها علية، كانت في بداية المحاولات التي قام بها فشلت كل هذه المحاولات ولكن بعد فترة نجحت تلك المحاولات وانقلبت عدم غيرتها علية إلي الغيرة بشكل جنوني ثم ندم بعد ذلك علي كل المحاولات التي قام بها.

ابني أيمن زيدان:



حيث قاموا بنشر صورهم علي موقع التواصل الاجتماعي معلقين بهذه الجملة “هكذا صرنا بعد عشرون عاما”، استكمالا للجزء الثاني كان مدة اجزء ثلاثون حلقة وعرض في شهر رمضان لعام 2001، وهو مسلسل سوري الأصل ومن إنتاج سوريا الدولية للإنتاج الفني.