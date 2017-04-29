المهنة الأساسية للفنان “حمدي الوزير” قبل الفن وتفاصيل وصفه لنفسه ب “التنك”!

كَتَب: .



الممثل المصري “أحمد سيد أحمد الوزير” يبلغ من العمر 61 عاماً، مشهور باسم “حمدي الوزير”، من مواليد محافظة “بورسعيد”، لم يكن من ضمن نجوم الصف الأول نظراً لشكله الذي لا يؤهله ذلك، ولكنه ما زال في أذهان الكثير من الجماهير والمشاهدين.

استخدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورته الشهيرة في أفلامه مثل فيلم (قبضة الهلالي) وعرف في السينما المصرية بأشهر متحرش وكتبوا عليها كوميكسات بتعبيرات ساخرة من نظرته في تلك الصور مازحين ولكن هذا الأمر لا يزعجه تماماً ويجعله يتبسم لما يفعلوه.

بدأ سنوات نشاطه بالعمل في المجال الفني والتمثيل منذ عام 1978 إلي الآن، كما شارك في العديد من الأعمال من مسلسلات وأفلام مثل (رأفت الهجان – المغتصبون – الأبالسة – الإنسان يعيش مرة واحدة) وغيرهم.

المهنة الأساسية للفنان “حمدي الوزير” غير التمثيل:

كثير من الفنانين تكون مهنتهم الأساسية غير التمثيل ومنهم من يتفرغ إلي العمل بالتمثيل وحده ومنهم من يستمر في العمل بالمهنتين.

حمدي الوزير قام بترك دراسته وذهب للتطوع بالجيش المصري علي الرغم من أنه كان يملك إعفاء من خدمته العسكرية ولكنه تقدم للتطوع ولبس زي (العريف) بقيادة الشهيد “أحمد حمدي” في مدرسة (المهندسين العسكريين).

قام بوصف نفسه ب “التنك” لأن البعض يقول عنه ذلك نظراً لرفضه عدة أعمال لا تتفق معه ولا تناسبه وكان سبب رفضه لأنه يحترم عقول الشعب المصري ومشاهديه فيريد بأن يقدم أعمالاً هادفة ومحترمة وأعمال يستحقها ذلك الشعب.

كما جاء رده علي وصفه بأنه أيقونة التحرش بقوله (بأن التحرش شيء وضيع وحقير وبأنه لم يوجد من قبل وبأن شقاوته كانت محترمة وليست كما يراها مشاهديه).