بالصور: شكل الفنان “محمد العربي” بعد غياب 25 عام عن الوسط الفني

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محمد العربي، اسمة بالكامل محمد عبد البديع العربي وهو ابن الفنان الممثل الراحل عبد البديع العربي، بدأ في مهنة التمثيل منذ عام 1973، يرجع الفضل في دخولة إلي الوسط الفني المخرج صلاح أبو سيف، تزوج مرتين كانت الأولي من نصيب الفنانة نادية أرسلان ثم بعد ذلك تزوج من الفنانة هناء ثروت، اخذ قرار بأن يعتزل الوسط الفني نهائيا في الوقت الذي كان فية مشهور ومحبوب من قبل الجماهير ولكنة قرر أن يفتح مشروع خاص به، فقرر أن يبدأ بمحل حلواني ولكن هذا المشروع لم ينجج معة ثم اتجة بعد ذلك لشراء مزرعة وحققت نجاح كبير معة.

الصور:

وهذه الصور بعد أن غاب ما يقارب الخمسة وعشرون عام عن الوسط الفني.



صور زوجاتة:

نادية أرسلان:

الفنانة نادية أرسلان هي ممثلة سورية الأصل، كان لجمالها دور كبير في شهرتها في الوسط الفني، قررت أن تعتزل الفن نهائيا عام 1989 لكي تتفرغ لحياتها الشخصية ثم بعد ذلك أصيبت بسرطان العظام وتوفت عن عمر يناهز 59 عام.



الفنانة هناء ثروت:

لم تشارك كثير في الأعمال الفنية في الوسط الفني حيث لم يتخطي عدد الأفلام التي شاركت فيها 5 أفلام، واعتزلت الفن وحفظت القرآن الكريم وادت فريضة الحج.