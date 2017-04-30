بالصور: شكل الفنان “حسن حسني” بعد أن ظهر علية ملامح الكبر

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حسن حسني، الفنان الغني عن التعريف دخل الوسط الفني منذ عام 1961 وشارك في عدة أفلام ومسلسلات كثيرة ومعظم الأعمال الذي شارك فيها حققت نجاح كبير، واجه منذ بداية حياتة بعض الصعوبات كان أبرزها وفاة والدته وهو في السادسة من عمرة، كان شغوف بالتمثيل ويشارك في الحفلات المدرسية ، بعد ذلك رأي الفنان حسن حسني وقت ذلك أنه لن يتفوق في شيء سوي التمثيل.

صورة الفنان حسن حسني والتي تجمع بينة وبين الفنان ماجد المصري:

قام الفنان ماجد المصري بنشر صورة تجميع بينة وبين الفنان الكبير حسن حسني علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام معلقا علي الصورة النجم الكبير كانت وصفة زي العسل، أحدثت الصورة ضجة كبيرة نظرا لتغير ملامح الفنان حسن حسني والذي ظهر علية ملامح الكبر بشكل كبير.



وكان أخر ظهرو للنجم حسن حسني في مسلسل وعد والذي تم عرضة في رمضان الماضي.

زوجة الفنان حسن حسني:



أسباب اعتذار الفنان حسن حسني عن مسلسل لمعي القط:

اكد الفنان الكبير علي أن قدم اعتذار عن مشاركة النجم محمد إمام في مسلسل لمعي القط وذلك بعد أن رأي أن الدور المعروض علية لا يناسب تاريخة الفني وانة دور صغير، لذلك قرر عدم المشاركة فية.