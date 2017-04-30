صور حديثة للفنان “أحمد زاهر” مع بناته بمرحلة الشباب وتغير صادم في ملامحهم

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الممثل القدير أحمد سمير زاهر، يبلغ من العمر 42 عاماً، حاصل علي بكالوريوس من معهد الفنون المسرحي وكلية التجارة، بدأ العمل بالمجال الفني منذ عام 1994 بتقديم مسلسل (الرجل الآخر) ثم توالت أعماله الفنية والتليفزيونية مثل (أمشير – العصيان – الحقيقة والسراب – خلف الأبواب المغلقة – سامحوني مكانش قاصدي – للعدالة وجوه كثيرة).

كما قدم العديد من الأفلام والمسرحيات مثل (نور ونار – عريس من جهة أمنية – محترم إلا ربع – الواد غراب وقمر – ادلعي يا دوسة – كلبي دليلي) وغيرهم.

زوجة الفنان “أحمد زاهر” وأبناءه الفنانين:

حيث تزوج وأنجب أربعة بنات وهم (مني – ليلي – ملك – نور)، وقد خاض منهم اثنين تجربة التمثيل والدخول إلي عالم الفن مثل والدهم الذي حقق نجاحاً ملحوظاً ونال علي محبة كبيرة في قلوب الكثير من المشاهدين لأعماله علي شاشات التليفزيون وهما (ليلي – ملك).

قد اشتركتا ابنتيه في سلسلة أفلام المطرب والفنان الشاب “تامر حسني” بفيلم (عمر وسلمي) وكانوا في مرحلة الطفولة.

حيث قامت ابنته “ليلي” بنشر صورة تجمعها مع أخواتها ووالدهم الفنان أحمد زاهر وهما في مرحلة الشباب وظهرا بملامح تختلف تماماً عن مرحلة الطفولة أدهشت كل من شاهدهم.

يذكر بأن تحدث الفنان من خلال استضافته في برنامج علي شاشات التليفزيون بأنه يشبه لشخصية الفنان القدير “عادل إمام” في فيلم “عريس من جهة أمنية” بغيرته علي بناته وأنه لا يتخيل اليوم الذي سيذهبون فيه إلي بيت أزواجهم، مما يدل علي حبه الشديد لهم وغيرته عليهم وتعلقه بهم.

السبب وراء منع الفنان “أحمد زاهر” بناته من التمثيل:

حيث تحدث عن سبب منعهن من التمثيل خوفاً عليهم وبأنه لا يجوز بأن يمثل الأطفال وهم في سن المراهقة لذلك يجب أن يختفوا فترة من الوقت حتى يصبحوا شباباً ويتخذون قرار عملهم واستمرارهم في هذا المجال أم لا.