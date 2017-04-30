الفنانة “لوسي” : أقسمت علي عدم الزواج من بعد هذا الرجل، وبالصور زوجها المنتج ورجل الأعمال

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الفنانة المصرية والراقصة الشرقية “إنعام سعد محمد عبد الوهاب” الشهيرة باسم “لوسي” تبلغ من العمر 60 عاماً، بدأت حياتها بالعمل في الرقص الشرقي ثم قدمت وشاركت بأدوار صغيرة ولكنها مع مرور الوقت بدأت تكبر في الأدوار الأمر الذي جعلها تترك الرقص وتتفرغ فقط للتمثيل.

كما أنها أيضاً مارست تجربة تقديم الفوازير الرمضانية، قدمتها مرتين باسم (فوازير أبيض وأسود – فوازير قيما وسيما).

زوج الراقصة المعتزلة والفنانة “لوسي” :

حيث تزوجت من المنتج المصري “سلطان الكاشف” ويذكر بأنها قامت بالارتباط به وهي تبلغ من العمر سبعة عشر سنة وتقدم لخطبتها من والدتها ثم تزوجوا وقدم لها شبكة قيمة وثمينة جداً أكبر ما كانت تحلم به.

تحدثت أيضاً عن زوجها عندما طلب منها بأن تترك مهنة الرقص وظلت لمدة سبعة أشهر في نكد وكانت تظل تطلب منه الطلاق ولكنه كان يتركها ويغادر ولا يسمع لكلامها ثم عاهدت نفسها بأنها لن تكون لغيره وستظل زوجته هو فقط وذلك بسبب أن والدتها تظل تدعي لها بأن ربنا لا يغير عليها زوجها لذلك قررت بأن لا تتركه أبداً ولا تكن لغيره.