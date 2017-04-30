بالصور: ابنة الفنان الراحل “رشوان مصطفي” وهي فنانة مشهورة في الوسط الفني

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رشوان مصطفي الفنان الراحل المشهور، اقتصرت الأدوار الذي قام بالمشاركة فيها بالأدوار القصيرة، كثير من الجماهير ربما تجهل اسمة، وعلي الرغم من الأدوار القصيرة الذي شارك فيها إلا أنه اشتهر واحبة الجمهور وترك بصمة كبيرة في الوسط الفني، وقد توفي عن عمر يناهز 75 عام.

ابنة الفنان رشوان مصطفي:

كغيرها من أبناء الفنانين المشهورين علي الرغم من شهرة والدهم ولكن أغلب الجماهير لا تعرف من تكون ابنة الفنان رشوان مصطفي المشهورة، رشوان مصطفي، وتكون ابنتة الفنانة المشهورة بثينة رشوان وغالبا أن كثير من الجماهير يجهل اسمها ولكن يعرفها من خلال شكلها، فنانة مصرية بدأت في الوسط الفني بداية من 1991 وحتي الآن، شاركت في عدة أعمال فنية، لم يتجاوز عدد الأفلام التي قامت بالمشاركة فيها سوي فلمين ومنهم فيلم قصير وباقي أعمالها الفنية كانت مسلسلات واستطاعت علي أن تحقق شهرة من خلال المسلسلات التي قدمتها.



أخر اعمالها الفنية كانت عام 2013 وكان لها أربعة اعمال فنية في 2013 ثلاثة مسلسلات وفوازير، آدم وجميلة ومسلسليكو وحضرة الظابط أخي والنار والطين.