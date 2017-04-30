بالصور| زوج الفنانة “وفاء عامر” المنتج وابنها الوحيد في ظهور نادر لهم

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الممثلة المصرية “وفاء أحمد محمد عبد الغفار عامر” تبلغ من العمر 48 عاماً، تكون من أبناء محافظة الإسكندرية، حاصلة علي شهادة تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، بدأت الدخول إلي المجال الفني والعمل بالتمثيل من خلال اشتراكها بالتمثيل في المسرح الجامعي.

بدأت العمل والظهور علي شاشات التليفزيون منذ عام 1987 من خلال مشاركتها في مسلسل (الزوج آخر من يعلم) ثم تتابعت أعمالها حتى الآن بأدوار مختلفة وعديدة.

من أبرز الأفلام والمسلسلات التي قدمتها علي شاشات التليفزيون (شط إسكندرية – فارس بلا جواد – حين ميسرة – رحلة مشبوهة – كف القمر – مصيدة الذئاب – الواد محروس بتاع الوزير) وغيرهم.

الابن الوحيد للفنانة “وفاء عامر” وزوجها المنتج:

حيث قامت الفنانة وفاء بنشر صورة تجمع بينها وبين زوجها الذي يعمل منتجاً وهو “محمد فوزي” وأيضاً مع ابنهما الوحيد “عمر محمد فوزي” كانت بأحدي المناسبات.

كما قامت أيضاً الفنانة وفاء عامر بكتابة تعليق علي صورة عائلتها قائلة (أنا وابني وزوجي)، ونالت هذه الصورة علي إعجاب الكثير من متابعيها علي حسابها الشخصي وقاموا بالدعوة لهم بأن يحفظهم الله.

تكون شقيقة الفنانة وفاء عامر الصغرى الفنانة الشابة “أيتن عامر”، يكون اسمها الحقيقي عند الولادة “سمر أحمد عامر”، تبلغ من العمر 30 عاماً، كما أنها بدأت التمثيل منذ عام 2004 حتى الآن.