بالصور: ابن الفنان “أحمد ماهر” وهو ممثل مشهور في الوسط الفني

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أحمد ماهر الممثل المصري الكبير، يبلغ من العمر 70 عام، كان يحب مهنة التمثيل منذ صغرة ويشارك في المسرحيات والحفلات التابعة للمدرسة، ثم بعد ذلك دخل الوسط الفني ليثبت نفسة بقوة في الوسط الفني، له اعمال فنية كثيرة من مسلسلات وأفلام، كان من أبرز المسلسلات الذي شارك فيها ريا وسكينة وكان يقوم بدور عرابي الصوامعي، والظاهر بيبرس وكان يقوم بدور بركة خان، وفيلم شعبان تحت الصفر بمشاركة الزعيم عادل إمام.

ابن الفنان أحمد ماهر:

علي الرغم من أن الفنان أحمد ماهر فنان مشهور في الوسط الفني إلا ان الكثير لا بعرف من يكون ابنة والذي يكون ممثل أيضا، محمد أحمد ماهر هوابن الفنان الكبير أحمد ماهر، يبلغ من العمر 36 عام.





تخرج من كلية العلوم ومن بعدها اتجة إلي التمثيل وكان أول دور شارك فية في مسلسل أميرة في عابدين، علي الرغم من الأعمال الفنية القليلة الذي شارك فيها إلا ان استطاع أن يبرز نفسة في الوسط الفني وبين الجماهير.