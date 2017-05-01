بالصور: ابنة الفنان الراحل “نجاح الموجي” وهي مذيعة مشهورة

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عبد المعطي محمد الموجي الفنان الكبير الراحل المشهور بنجاح الموجي، له العديد من الأعمال الفنية واقتصرت أدوارة علي الأدوار الكوميدية واستطاع أن يثبت نفسة وسط الجماهير، علي الرغم من دخولة الوسط الفني إلا أنه لا يتخلي عن عملة الأساسي واجتهد في عملة حتي استطاع أن يصل إلي درجة وكيل وزارة، وحاز علي العديد من الجوائز وتم تكريمة أكثر من مرة وكان أبرزهم حصولة علي جائزة أفضل ممثل في مهرجان دمشق، توفي الفنان نجاح الموجي عن عمر يناهز ال53 عام وذلك نتيجة أزمة قلبية حادة.

ابنة الفنان نجاح الموجي:

ابنة الفنان نجاح الموحي مذيعة مشهورة ، وهي المذيعة آيتن الموجي، كانت بدايتها كمذيعة في التليفزيون المصري ولكن بعد ذلك انتقلت إلي القنوات الفضائية.

ترك الفنان الراحل نجاح الموجي بصمة كبيرة في الوسط الفني، كان يعشق مهنة التمثيل وكان ذلك إضافة إلي مهنتة الأساسية، كان يمارس التمثيل من خلال مسرح الجامعة، كانت من أشهر المسرحيات الذي شارك فيها فندق الأشغال الشاقة وحوادت المتزوجون.