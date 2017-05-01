الفنانة “أيتن عامر” توضح حقيقة انتشار صورتها مع ابنتها علي الفيس بوك

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الممثلة الشابة المصرية أيتن عامر، يكون اسمها الحقيقي “سمر عامر”، تكون من أبناء محافظة الإسكندرية كما أنها تبلغ من العمر ثلاثون عاماً، بدأت مشوارها الفني منذ عام 2004 بالمشاركة في أول مسلسل لها (حضرة المتهم أبي) ثم انطلقت بعد ذلك إلي النجومية والشهرة في أكثر من عمل تليفزيوني حتى الآن.

قدمت العديد من الأفلام والمسلسلات من أبرزهم (الدالي – كيد النسا – شارع الهرم – بنات العم – علي جثتي – ساعة ونص – يا تهدي يا تعدي).

حقيقة انتشار صورة الفنانة الشابة أيتن عامر مع ابنتها:

حيث قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بتداول صورة للنجمة أيتن عامر وهي تحمل طفلة رضيعة تشبهها كثيراً وكأنهما توأم مما أدرك البعض بأنها هي الفنانة أيتن.

حيث قامت أيتن عامر بنشر تلك الصورة علي حسابها الشخصي علي مواقع التواصل الاجتماعي لكي توضح حقيقة تلك الصورة المنشورة وعقلت عليها قائلة (أقسم بالله ما أنا).

تفاصيل قصة حب “أيتن عامر” وزوجها “عز العرب” :

حيث تحدثت الفنانة أيتن بأنها كانت لا تقبل عز وتراه “دمه تقيل”، وكان أول عمل يجمعهما كواليس مسلسل (السبع وصايا) ثم التقيا بعد ذلك بفيلم (زنقة ستات) وكانت لا تعلم بأنه يكون مدير التصوير.

تحدثت أيضاً بأن في نهاية تصوير المسلسل قام فريق العمل بالخروج في احدي الكافيهات بالمهندسين وعندما ذهبت لكي تدفع الحساب قيل لها (الحساب عند عز) وقد أزعجها هذا الأمر جداً وذهبت له وهي غاضبة لكي ترد له ما دفعه متحدثة عن تلك اللحظة قائلة (قومت مكرمشه في أيده 200 جنية) ولكنه ضحك قائلاً بأن عيد ميلاده بعد ثلاثة أيام فقررت أن ترد له فلوسه من خلال إحضار هدية عيد ميلاده وأحضرت له “زجاجة عطر” مطابقة لنفس العطر الذي يستخدمه ولكنها كانت لا تعلم وقد بدأت قصة الحب منذ تلك اللحظة.