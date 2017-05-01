تفاصيل وفاة الفنانة الراحلة “نوال أبو الفتوح” وسبب رفضها لأموال عادل إمام لعلاجها

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نوال أبو الفتوح، ولدت الفنانة الراحلة عام 1940 وكانت بدايتها في الوسط الفني عام 1961 حيث شاركت في اول عمل فني لها في مسرحية المفتش العام بعدما أسند إليها الممثل الكبير عبد المنعم مدبولي دور البطولة في هذه المسرحية، اقتصرت أدوارها في بداية دخولها الوسط الفني علي الاغراء بسبب جمالها ولكن اختلفت أدوارها بعد أن عادت مرة أخري إلي التمثيل.

تفاصيل حياتها:

لم تكن بداية حياتها تعمل في الوسط الفني بل كانت مدرسة ثم بعد ذك انتقلت إلي الوسط الفني، فهي ممثلة لها رصيد كبير في السينما المصرية بعد ان استطاعت أن تثبت نفسها، استمرت مسيرتها في الوسط الفني ما يقارب الأربعة وأربعون عام.



تفاصيل وفاتها:

يذكر ان الفنانة نوال أبو الفتوح اكتشفت مرضها الخطير وهو سرطان العظام ولكن في المرحلة الأخير المتأخرة ثم عرض عليها الممثل عادل إمام بان يعالجها علي حسابة الخاص ولكنها رفضت بشكل نهائي أن تقبل الصدقة من أي شخص وكانت تري أنها تموت بكرامتها ولكن لا تقبل صدقة من أحد، ثم بعد ذلك تدخلت نقابة المهن التمثيلية وقدمت علي طلب لعلاجها علي نفقة الدولة ولكنها توفت سريعا عن عمر يناهز ال 67 عام.