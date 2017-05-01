صورة نادرة تجمع بين الممثلة “نرمين ماهر” وزوجها ضابط الشرطة

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علي الرغم من أنها ليست من نجوم الصف الأول إلا أنها نالت علي شهرة ومعرفة قوية للجمهور بها، الفنانة الشابة “نرمين ماهر” تبلغ من العمر 36 عاماً، بدأت العمل في المجال الفني من خلال عملها كموديل في الإعلانات بالأغاني المصورة.

أعطاها الفنان الكبير “عادل إمام” فرصة العمل بالتمثيل المسرحي وشاركت بمسرحية (بودي جارد) منذ عام 1999 ثم توالت بعد ذلك الأعمال الفنية إلي الآن.

شاركت في العديد من المسلسلات والأفلام مثل (نص دستة أشرار – المخلوع والمعزول – درس خصوصي – دقي يا مزيكا – الهاربتان – جبل الحلال – صدق أو لا تصدق – السندريلا – طيري يا طيارة) وكان المسلسل الأكثر شهرة ومشاهدة وعرفها من خلاله الجمهور أكثر (جبل الحلال – سلسال الدم).

زوج الممثلة الشابة “نرمين ماهر”:

قد ظهرت الممثلة الشابة بصحبة زوجها بأحدي المناسبات بملابس كاجوال وأيضاً بدون ماكياج وكانت هذه المرة من المرات النادرة جداً لظهورهما معاً بالمناسبات العامة.

يكون زوجها اسمه “وائل فؤاد” يعمل ضابطاً، ويذكر بأن تم الخلاف بينهم ومقاطعتهما للحديث معاً لمدة يومان والسبب كان تجسيدها لشخصية فتاة شعبية في فيلم (أوشن 14) مما جعله غاضب منها.