بالصور: شاهد كيف أصبح الفنان “عماد رشاد” بعد غيابة فترة عن الوسط الفني

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عماد رشاد فنان مصري يبلغ من العمر 65 عام، ربما يجهل البعض اسمة لكن الكثير يعرفة من خلال شكلة، فهو فنان استطاع أن يبرز نفسة داخل الوسط الفني، بدأ مهنة التمثيل منذ حوالي 42عام، له العديد من الأعمال الفنية ولكن أغلبها مسلسلات، كان من أبرز تلك المسلسلات الذي شارك فيها العطار والسبع بنات، وألف ليلة وليلة.

شكل الفنان عماد رشاد الآن:

بعد فترة من غياب الفنان عماد رشاد عن الوسط الفني، قام بعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدة صور له بعد أن غير الزمن ملامحة كاملا، وظهر علية عمرة الحقيقي.



وهذه الصور قد أوضحت الفارق الكبير بين صورة التي ظهر فيها أخر مرة في الوسط الفني والتي أظهرت علية عمرة الحقيقي 65 عام.

زوجة الفنان عماد رشاد:

الكثير من الجماهير لا تعرف من هي زوجة الفنان عماد رشاد علي الرغم من أنها كانت فنانة مشهورة في الوسط الفني ولها أعمال فنية بارزة، فزوجتة هي الفنانة المعتزلة راوية صالح.



واعتزلت الفنانة عام 1980 وارتدت الحجاب.