بالصور: ابن الفنان الراحل “يونس شلبي” والذي يشبه كثيرا، وتفاصيل وفاته

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من منا لا يعرف الفنان الكبير الراحل يونس شلبي، فهو من الفنانين الذين تركوا بصمة كبيرة لا أحد يستطيع أن يتجاهلهم، كانت من أبرز الأعمال الفنية الذي شارك فيها مسرحية العيال كبرت والتي حققت نجاح غير مسبوق ومازالت حتي وقتنا الحالي كثير من الجماهير تشاهدها، أيضا مدرسة المشاغبين كانت تلك المسرحتين من أبرز أعمال الفنان يونس شلبي.

حياة الفنان يونس شلبي:

بلغ رصيد يونس شلبي لأكثر من نحو سبعة وسبعون فيلم ومن المسلسلات ما يتجاوز العشرون مسلسل، وابتعد فترة عن الوسط الفني وذلك بسبب مرضة الشديد الذي أبعدة عن جمهورة وتوفي الفنان عند عمر 66 عام بعد ان قدم العديد من الأعمال الفنية والتي ما زال أثرها موجود حتي اليوم.

ابن الفنان يونس شلبي:

بعد انتشار صورة لابن يونس شلبي علي مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة أصابت كثير من الجماهير بالذهول نتيجة للتشابة الشديد بينة وبين ابية الراحل وعلق الجمهور علي الصورة “احنا مش مصدقين”.

تفاصيل وفاة الفنان يونس شلبي:



ورحل في عام 2007.