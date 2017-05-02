صور ابن الفنان الراحل “مظهر أبو النجا” الممثل الشاب وآخر ظهور للفنان قبل رحيله

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رحل عن عالمنا الفنان الكوميدي الكبير مظهر أبو النجا عن عمر يناهز ستة وسبعون عاماً نتيجة إصابته بفشل كلوي أنهي حياته وكان يلزم المستشفي بأيامه الأخيرة لغسيل الكلي.

عُرف الفنان الراحل مظهر في السينما المصرية بحنيته وخفة دمه وقلبه الطيب، كما قدم لنا علي شاشات التليفزيون العديد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية مثل (عبده يتحدي رامبو – نصب واحتيال – عنتر وأبله – شعبان فوق البركان – حسن وبقلظ – المخطوفة – المزيكا في خطر) وغيرهم الكثير ، وكان مشهور بالسينما المصرية بجملة (ياحلاوة).

ابن الفنان الراحل مظهر أبو النجا:

كثير من أبناء الفنانين يخوضون تجربة التمثيل مثل والديهم ويستكملون المسيرة الفنية لآبائهم مثل نجل الفنان الكبير الراحل “مظهر أبو النجا” وهو “عمر أبو النجا”، شارك والده آخر مسلسل له وهو (الضاهر).

بدأ عمر أبو النجا مشواره الفني منذ عام 2009 من خلال مشاركته بالمسلسل الكوميدي (مذكرات حرامي) وشارك في مسلسل عام 2010 (سامحني يا زمن)، حاصل علي شهادة من جامعة القاهرة بكلية الإعلام.

كما أنه شارك أيضاً في ستة أعمال فنية وهم (فزاع – الضاهر – سلسال الدم – خطوط حمراء – مذكرات حرامي – سامحني يا زمن).

تكون والدته أيضاً وزوجة الراحل مظهر أبو النجا الفنانة “آمال حلمي”.

يذكر بأن آخر ظهور للفنان الراحل مظهر مع الفنانة الكوميدية “بدرية طلبة” حيث شارك معها منذ أشهر بالعرض المسرحي (بدرية أتخطفت)، وتحدثت بعد وفاته بأنه فنان محترم وساعدها في العمل الفني وقامت بالدعاء له بالمغفرة والرحمة.