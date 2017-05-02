بالصور| زوجة وأبناء الفنان “محمد الشقنقيري” وخطيبته السابقة نجمة مشهورة بالوسط الفني

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كثير من الفنانين والفنانات لا يكونوا من فنانين الصف الأول ولكن نجد أنهم في أذهان الجماهير والمشاهدين وينالون علي الإعجاب والمحبة الشديدة لديهم ونجد أيضاً عكس ذلك بوجود فنانين كبار ولهم اسم كبير ولكنهم لا ينالون علي المحبة من جماهيرهم.

الفنان العظيم “محمد الشقنقيري” علي الرغم من عدم ظهوره في الفترة الماضية إلي أنه عندما يظهر ينال علي ضجة عالية نظراً للمحبة التي يمتلكها في قلوب المشاهدين والجماهير.

يبلغ الفنان “محمد الشقنقيري” من العمر 48 عاماً، يكون والده شقيق المخرج المصري “إبراهيم الشقنقيري”، قدم العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية ولكنه لمع وتألق أكثر في العديد من الأعمال التليفزيونية علي عكس الأعمال السينمائية.

من أبرز أعماله الفنية (الأشرار – مولانا العاشق – أغلي من حياتي – صرخة أنثي – قلب ميت – العمة نور – سالم أبو أخته – العالمي).

زوجة الفنان “محمد الشقنقيري” وأبناءه وخطيبته السابقة:

يكون لكثير من الفنانين علاقات سابقة قبل زواجهم سواء ارتباط رسمي أو علاقة حب فنجد الفنان “محمد الشقنقيري” كان مرتبط بخطبة ولكنها لم تدم ولم تستمر وهي من الفنانة والنجمة الكبيرة “مني زكي” وتم انفصالهم.

ثم تزوج بعد ذلك من فتاة خارج الوسط الفني تدعي “مروة أمجد” ولكنه لم يظهر معها علي شاشات التليفزيون وأمام الكاميرات إلا نادراً.

بالرغم من عدم ظهور محمد الشقنقيري وزوجته إلي أنه قام بنشر صورة عبر الحساب الشخصي الخاص به تجمع بينه هو وزوجته وصورة أخري أيضاً تجمع بينه هو وأبناءه ولاحظ متابعيه بوجه الشبه الكبير جداً بينهم وقاموا بالدعوة لهم بأن يحفظهم الله ويبارك فيهم.

يذكر بأنه سوف يعرض له مسلسل باسم (العودة) في شهر رمضان المقبل مع الفنان “محمد رمضان”.