بالصور شاهد كيف أصبح شكل الطفل جاد نجم مسرحية إنها حقاً عائلة محترمة اليوم

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من منا لا يتذكر مسرحية إنها حقاً عائلة محترمة التي حققت نجاح كبير في الوسط الفني وشاركت في المسرحية شخصيات فنية لها تاريخ عريق في السينما المصرية، حيث دارت أحداث المسرحية حول أب محافظ على عائلته وسخر كل حياته من أجل تربية أبناءه خاصةً بعد أن توفت والدتهم ولكن بعد فترة تعرف على راقصة وتنازل عن مبادئ كثيرة في حياته من أجل الزواج من هذه الراقصة، أبرز نجوم المسلسل فؤاد المهندس، شويكار، محمود الجندي.



ليكن من أبرز النجوم الذي شارك في هذه المسرحية الطفل أحمد عبد الله نصر والذي قدم دور جاد ويتذكر الجمهور حتى الآن الدور الرائع التي قدمه في المسرحية، منذ أن كان طفلاً كان يحب التمثيل ولكن والده كان السبب الأقوى في ابتعاده عن الفن وهو في الثالثة عشر من عمره وكان من أجل إتمام دراسته والتركيز فيها، حيث أن التمثيل يتطلب جهداً كبيراً قد يؤثر على مستقبلة، وعلى الرغم من قلة الأعمال الفنية التي شارك فيها إلا أنها مازالت حتى وقتنا الحالي مُعلقة في أذهان الجماهير.