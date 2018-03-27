أخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أمال فريد بعد إجرائها جراحة عاجلة

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قامت الفنانة المعتزلة أمال فريد بإجراء جراحة عاجلة وذلك بسبب سقوطها على الأرض بشكل مفاجئ وتم نقلها علي الفور إلي أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لحالتها ، حيث تبين إصابتها بكسر في مفصل الحوض الأيسر ، مما إضطر الأطباء إجراء جراحة عاجلة لتركيب مفصل صناعي .

سبب بكاء أمال فريد قبل العملية.

وكشف الطبيب المعالج للفنانة أمال فريد أن الجراحة لم تستغرق سوى وقت قليل ، وقد تمت بنجاح بفضل الله وأن صحتها جيدة ، كما كشف أيضا الطبيب عن سرا محزنا وراء بكائها قبل العملية وذلك من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي حيث قال أن الفنانة حضرت الى المستشفى بدون أقاربها وأن الأشخاص الذين حملوها الى المستشفى كانوا غرباء عنها ، وأكد الدكتور أحمد البكري أن أمال فريد قامت بالبكاء قبل دخولها غرفة العمليات وطلبت منه أن يساعدها لكي تستطيع الحركة لأنها تعيش بمفردها ولا يوجد أحد للإهتمام بها .

وتابع أنه لم يكن معها تكاليف العملية وقام بالإتصال بنقابة المهن التمثيلية وتواصل مع أشرف زكي وأبلغه بحالتها مشيرا أنه كان لايعلم بما أصابها وأكد للطبيب أن مصاريف العملية الجراحية سوف تتحملها النقابة مهما كانت تكلفتها وفي نهاية رسالة الطبيب طلب من محبي أمال فريد التوجه اليها بالمستشفى للسؤال عنها لأنها مريضة ولا يوجد مرافق معها وأن زيارة المريض صدقة.