تعرف بالصور كيف أصبح شكل الفنان علي حميدة صاحب أغنية لولاكي بعدما تقدم به العمر

كَتَب: .



من منا لا يتذكر الفنان علي حميدة أحد أبرز المطربين في الثمانينات، ولد الفنان على حميدة في السادس عشر من مارس 1965، لم تقتصر أعمال الفنان علي حميدة على الأغاني فقط بل امتدت أعماله في التمثيل أيضاً، الجدير بالذكر أن أغنية لولاكي هي أبرز الأغاني التي قام بغنائها منذ بداية مسيرته الغنائية حيث شهدت الأغنية نجاح تاريخي، تضمنت أعمال الفنية نحو 8 أغاني أبرزهم أغنية لولاكي التي صدرت عام 1988، ناديلي، كوني لي، نن العين، خان العشرة، احكي لي.

أفلام الفنان علي حميدة

تتضمن أعمال الفنان علي حميدة في السينما المصرية في فيلمين، الأول فيلم مولد نجم والذي تم إنتاجه منذ أكثر من 27 عام، وشارك فيه عدد كبير من النجوم أبرزهم أحمد سلامة وجسد دور شريف، وعلي حميدة قام بدور إبراهيم، ونهلة رأفت، ومريم فخر الدين والتي قامت بدور بُثنية، وبعد عامين من إنتاج فيلم مولد نجم شارك الفنان علي حميدة في فيلم لولاكي نسبة إلى النجاح التي حققته الأغنية الخاصة به، حيث شارك الفنان علي حميد بدور سعيد، وشارك معه عدد كبير من النجوم المصرية أبرزهم هشام عبد الحميد وجسد دور عادل، سعيد عبد الغني بدور رمضان.