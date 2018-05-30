وفاة مديحة يسري وموعد صلاة الجنازة

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رحلت عن عالمنا الفنانة الكبيرة مديحة يسري أحد نجمات زمن الفن الجميل، بعدما صارعت المرض لفترة طويلة جدًا، حيث وافتها المنية في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء 30 مايو 2018 وإن شاء الله سيتم تشييع جثمانها من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة ظهر اليوم.

مَن هي مديحة يسري ؟!

الفنانة مديحة يسري هي فنانة كبيرة لهاتاريخ سينمائي، وظهرت أول مرة في عالم السينما مع الفنان محمد عبد الوهاب في فيلم ( ممنوع الحب ) سنة 1940 وتم تصنيفها ضمن اجمل عشر نساء في العالم خلال الاربعينات واكتشفها يوسف وهبي حينما شاهدها وهي تقوم بتمثيل أحد المشاهد في البلاتوه فطلب منها التمثيل في ثلاثة أفلام هي ( ابن الحداد) ، و ( أولادي) و ( فنان عظيم) ورحب بها شريك يوسف وهبي المدعو توجو مزراحي.

زواج مديحة يسري وصل لاربع مرات

وتزوجت الفنانة الراحلة مديحة يسري أربع مرات كان أول زوج لها هو الملحن والمطرب محمد أمين، وخلال الزواج أسسوا شركة إنتاج سينمائي ومن هذه الشركة انتجوا مجموعة من الأفلام مثل ( أحلام الحب)، و ( الجنس اللطيف) ( وغرام بدوية)، وبعد ذلك انفصلت عنه عام 1946 وتزوجت بعد ذلك من الفنان محمد فوزي، وأيضًا قاموا بتأسيس شركة اسطوانات مملوكة لمحمد فوزي وانتجوا فيلم ( قبلة في لبنان) وقاموا بتمثيل العديد من الافلام مثل فيلم ( فاطمة وماريكا وراشيل) وكانت تجربة كوميدية رائعة، وبعد ذلك شاركت في بطولة فلم ( اه من الرجالة)، و ( بنات حواء)، وبعد طلاقها من محمد فوزي تزوجت من الشيخ ابراهيم سلامة الراضي، شيخ مشايخ الحامدية الشاذلية الصوفية.

وجديرٌ بالذكر أن مديحة يسري حصلت على الدكتوراة الفخرية من أكاديمية الفنون، وتاريخها حافل بمجموعة من الاعمال الفنية المحترمة، والعاطفية، والغنائية وعملت مع كل من محمد فوزي وعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش، ويوف وهبي، وعماد حمدي، ورشدي أباظة، ومن أهم أعمالها ( الأفوكاتو مديحة)، و ( نحن الخلود) و ( الخطايا)، و ( ممنوع الحب).