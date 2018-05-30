الأمنية الأخيرة لـ مديحة يسري قبل وفاتها

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مازلنا نتابع الأحداث وآخر التطورات الخاصة بخبر وفاة مديحة يسري الفنانة العظيمة التي أثرت عالم الفن المصري والعربي بكثير من الأفلام المؤثرة في زمن الفن الجميل الأبيض والأسود، وفي هذا التقرير نتطرق إلى آخر أيام الفنانة مديحة يسري التي كانت تتنقل فيها من مستشفى لأخرى نظرًا لشيخوختها فقد تجاوزت التسعين عاما عند الوفاة، وكان لها أمنية نقلها الفنان سامح الصريطي، في تصريحات له على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي انها كانت محبة لمن يزورها في مرضها وأن ذلك كان يخفف من تعبها.

سامح الصريطي يكشف ما قالته مديحة يسري قبل وفاتها

وقال سامح الصريطي، إن الفنانة مديحة يسري كانت ترفض أي مساعدات تقدم لها وكانت مرحبة للغاية بجميع نجوم الفن المصري حيث قالت في أيامها الأخيرة في الحياة: “بقالى سنتين من مستشفى لمستشفى لكن الحمد لله، المهم أبقوا زورونا عشان ده اللى بيخفف تعبى”.

جديرٌ بالذكر أن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ذهب إلى المستشفى من أجل انهاء تصاريح دفن الفنانة الراحلة مديحة يسري التي فارقت الحياة في أحد مستشفيات حي المعادي عن عمر سبعة وتسعين عاما.

نجوم الفن يرثون الفنانة مديحة يسري

نعى أغلب نجوم الفن الفنانة الراحلة مديحة يسري على حساباتهم الاجتماعية على الفضاء الالكتروني فنجد الفنانة إلهام شاهين قالت على حسابها على موقع الصور ( انستغرام): ” وداعًا ماما مديحة اللهم ارحمها رحمة واسعة لا حدود لها).

بينما قالت الفنانة نادية الجندي، عبر حسابها الرسمي على انستغرام: ” وداعا الفنانة الكبيرة مديحة يسري نجمة من زمن الفن الجميل فقدنا قيمة فنية كبيرة الله يرحمها يارب وخالص التعازي لعائلتها”.

ونجد الفناة أصالة قالت على حسابها الرسمي على ( انستغرام): ” الله يرحم أنبل إنسانه قابلتها بحياتي وأكرم… رحم الله روحك النقيّه .. أُمِّي الحبيبه مديحه يسري إلى جَنَّات الخلد اللَّهُمَّ آمين مديحه يسري رحمها_الله”؟”.

أما الفنانة المثيرة للجدل غادة عبد الرازق فقالت: ” ” الله يرحمها ويثبتها عند السؤال لفنانة القديرةمديحة يسرى ايام المغفرة “.

وقالت الفنانة بشرى: “” وداعاً مديحة يسرى….تاريخ و رقى و احترام”.

من جهتها قالت الفنانة زينة على حساب ” تويتر” الرسمي الخاص بها: ” البقاء لله في وفاة الفنانة الكبيرة مديحه يسرى ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته”.

وقالت الفنانة منة فضالي: ” إن لله وان اليه راجعون حتوحشينا يا سمراء السينما مديحه يسري”، بينما قالت الفنانة نشوى مصطفى على حسابها في انستغرام: ” لبقاء لله — رحلت الاستاذة فى أيام المغفرة – ربنا يرحمك ويغفر لك”.

ونعى الدكتور محمد العدل، على تويتر الفنانة قائلا: ” ” البقاء لله .. رحلت سمراء النيل … مديحة يسرى”.

وأرسل الفنان أشرف عبد الغفور، تعازيه لعائلة الفنانة مديحة يسرى، متمنيا لها الرحمة والمغفرة، عبر حسابه على موقع انستجرام، قائلاً :” ربنا يرحم الفنانة الجميلة مديحة يسري”.

وقدم الاعلامى نيشان، التعازى فى وفاة الفنانة مديحة يسرى، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر، قائلاً :” من نجمات الزمن الجميل…مديحة يسري في ذمّة الله.البقاء له وحده”.

وقالت النجمة الاستعراضية دينا، عبر حسابها على انستجرام:” إنا لله و إنا إليه راجعون الفنانة القديرة مديحة يسري في ذمة الله … اللهم ارحمها برحمتك و اغفر لها.. نسالكم الدعاء”.